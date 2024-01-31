افزایش ۶۰ درصدی بودجه شهرداری اردبیل نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری ظهر چهارشنبه در آئین تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری، مناطق و سازمان‌های وابسته به شورای اسلامی شهر اردبیل اظهار کرد: بودجه کل پیشنهادی سال ۱۴۰۳ شهرداری اردبیل با ۶۰ درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تقدیم شورای شهر اردبیل شد که بر اساس ارقام پیشنهادی سرانه بودجه شهرداری اردبیل با ۶۰ درصد افزایش از سه و نیم میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات جاری بودجه پیشنهادی در سال ۱۴۰۳ با ۲۱.۷ درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده است، افزود: ملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عمرانی بودجه پیشنهادی با ۸۱ درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ از مبلغ یک هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان به مبلغ ۲ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده است.

شهردار اردبیل بیان کرد: پروژه‌های مشارکتی شهرداری اردبیل در حال حاضر با مبلغ بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا هستند که این پروژه‌ها به عنوان منابع درآمدی پایدار سال‌های آتی می‌توانند به رشد و توسعه شهر کمک کنند.

صفری نگاه توسعه محور به مناطق ۵ گانه شهرداری و سرعت بخشی به برنامه‌های بلند مدت را مهم‌ترین راهبرد مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر در ترسیم نقشه توسعه کلان‌شهر اردبیل عنوان کرد و گفت: طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان‌های اداری شهرداری با ۹۲ میلیارد تومان اعتبار که رشد ۱۶۷ درصدی نسبت به مبلغ مصوب سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد و ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با ۵ میلیارد تومان اعتبار در دستور شهرداری برای سال ۱۴۰۳ است.

وی همچنین به روند احداث پل بسیج اشاره کرد و افزود: این پروژه به عنوان بزرگترین پل مدیریت شهری اردبیل به‌طول ۸ کیلومتر بوده که گره ترافیکی قابل توجهی را رفع خواهد کرد و یک چهارم شهر را در بر می‌گیرد که در تلاش هستیم این پروژه در سال آینده به بهره‌برداری برسد.