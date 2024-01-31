کوهنوردان پایان این هفته به ارتفاعات پایتخت نروند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، بعد از ظهر چهارشنبه از صدور هشدار نارنجی هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه بارشی در نیمه شمالی و مناطق غربی و افزایش سرعت وزش باد در نیمه جنوبی و مناطق غربی و ارتفاعات از فردا پنج شنبه ۱۲ بهمن تا صبح روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه خبر داد و اظهار کرد: طبق این پیش بینی آخر هفته شاهد بارش باران و کولاک برف و وقوع مه در مناطق کوهستانی خواهیم بود.
یزدی مهر گفت: بر اساس فعالیت سامانه بارشی پایان هفته، لغزندگی معابر و جادهها و اختلال در تردد به ویژه در نواحی شمالی که همراه با مه و محدودیت در دید هستند، دور از انتظار نیست و به همه رانندگان و مسافران توصیه میشود در صورت عدم ضرورت، از تردد در گردنههای برف گیر خودداری کنند و در صورت لزوم به تردد، ضمن احتیاط حتماً مجهز به تجهیزات زمستانی باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استان تهران در خصوص احتمال کولاک برف، وقوع سوزباد در ارتفاعات و ریزش بهمن نیز هشدار داد و گفت: تاکید مؤکد مدیریت بحران به کوهنوردان است که طی دو روز پایان هفته از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
وی عنوان کرد: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش ۴ تا ۶ درجهای دما به همه شهروندان توصیه میشود تمهیدات لازم را برای جلوگیری از یخ زدگی برخی تأسیسات و لولههای آبرسانی داشته باشند.
یزدی مهر بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی نیز تاکید کرد و گفت: مردم عزیز با تنظیم دمای محیط و پوشیدن لباس گرم و عایق درب و پنجرهها میتوانند نسبت به ذخیره انرژی اقدام و در این خصوص صرفه جویی داشته باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استان تهران بابیان اینکه طبق اعلام هواشناسی از عصر پنج شنبه ۱۲ بهمن ماه تا صبح یکشنبه ۱۵ بهمن ماه با افزایش سرعت وزش باد روبرو خواهم بود به همه مردم و ذینفعان تابلوهای تبلیغاتی، ساختمانهای نیمه کاره و سست، داربستها و پوشش گلخانهها توصیه میکنیم نسبت به استحکام این موارد توجه داشته باشند، همچنین افراد از پرواز با پاراگلایدر و هواپیماهای سبک خودداری کنند.
نظر شما