سنندج میزبان دو جشنواره بزرگ ملی فجر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دریایی ظهر چهارشنبه در مصاحبه با رسانه‌های استان اظهار کرد: جشن‌های گرامیداشت پیرزوی انقلاب اسلامی با زبان هنر بهتر تبیین و درک می‌شود به همین مناسبت امسال سنندج میزبان دو جشنواره ملی فجر، چهل دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و جشنواره ملی هنرهای تجسمی کشور است.

وی افزود: علاوه بر دو جشنواره‌های ملی فجر، برنامه‌های فرهنگی و هنری در سراسر استان از جمله نمایش تئاتر خیابانی، شب شعر انقلاب اسلامی «جی ژوانی ریبه ندان»، بزرگداشت ماموستا عبدالله باشماق در شهرستان دهگلان، نشست جهاد تبیین «مسجد برقرار»، آئین نکوداشت عثمان هه‌ورامی (سروآباد) و جشن مولودی خوانی (رحمت للعالمین) و چندین برنامه دیگر با مشارکت مؤسسات و انجمن‌های مربوطه سطح استان برگزاری می‌شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان ضمن قدردانی از هنرمندان عرصه‌های مختلف هنری اذعان کرد: امسال به همت و تلاش هنرمندان سراسر استان ۶ اثر خیابانی در چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر حضور دارند، نمایش «۱۴۰۲» به نویسندگی و کارگردانی افشین خدری از سنندج و نمایش «نقطه سر خط»، به نویسندگی و کارگردانی سیدسوران حسینی از مریوان و نمایش «انفال»، به نویسندگی و کارگردانی کژال راستبین از مریوان، نمایش خیابانی «خواب نما» به نویسندگی احمد صمیمی و کارگردانی عرفان دارابی و نمایش بیر به کارگردانی و نویسندگی راشد کریمی و نمایش خیابانی «روز تولد من» به کارگردانی موسی هدایتی و صادق حسین زاده نیز از قروه حضور دارند.

دریایی یادآور شد: نمایشگاه ویژه هنرهای تجسمی فجر روز شنبه ۱۴ بهمن ماه در نگارخانه هنر سنندج افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان عنوان کرد: اکران همزمان فیلم‌های چهل ودومین جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی بهمن سنندج ۱۶ تا ۲۲ بهمن ماه با اکران ۱۶ فیلم د ۵۶ سانس به مناسبت گرامیداشت دهه فجر انقلاب برگزار می‌شود.