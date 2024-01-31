به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام روز چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه در هشتمین اجلاس نماز استان ایلام، گفت: این همایش بسیار غنی، کارساز و زمینه‌ساز سعادت دنیا و آخرت ماست.

وی در ادامه افزود: همه باید قدردان خداوند متعال و حضرت امام خمینی (ره) بنیان‌گذار انقلاب اسلامی باشیم که با وجود تمام سختی‌ها و تهدیدها زمینه‌ساز وقوع انقلاب شد.

نماینده عالی دولت در استان ایلام تاکید کرد: نتیجه‌ی همه زحمات و مبارزات امام خمینی (ره) پس از سال‌ها تبعید، پیروزی انقلاب اسلامی در دهه‌ی مبارک فجر بود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم‌رهبری، گفت: مقام معظم‌رهبری فرمودند «این انقلاب بی‌نام امام خمینی (ره) در هیچ جای جهان شناخته شده نیست».

استاندار ایلام یادآورشد: پیامبر خدا (ص) نماز را به چشمه‌ی آب گرم که درب خانه‌ی شخص باشد و روزی پنج نوبت خود را در آن شست و شو دهد، تشبیه کرده‌اند.

بهرام‌نیا عنوان کرد: سه امر نماز اول وقت، نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه خدا نزد خداوند متعال باارزش است که شهدای عزیز که راهی عرش شدند، عرشی شدن آن‌ها به واسطه‌ی اقامه‌ی نماز بود.

وی اضافه کرد: شهدا گنجینه‌ای عظیم هستند که راویان در قالب اردوهای راهیان نور باید آن‌ها را به نسل جوان انتقال دهند. خدا را شاکر هستیم که عمر ما را در این مقطع قرار داد که علم اسلام پابرجاست.

استاندار ایلام یادآور شد: دشمن با جنگ ادراکی و شناختی به‌عنوان پیچیده‌ترین جنگ، به دنبال ناامیدی جوانان و کم‌رنگ کردن بحث نماز است. باید بسترهای لازم را برای نماز فراهم کنیم و در راستای اشاعه‌ی فرهنگ نماز در جامعه بکوشیم.

وی تاکید کرد: در راستای اعتلای نماز باید تلاش کنیم بستر نماز جماعت در ادارات به بهترین شکل باید فراهم آید.

نماینده عالی دولت در استان ایلام با بیان این‌که بسترهای لازم برای اقامه‌ی نماز جماعت در ادارات در دولت سیزدهم فراهم شده است، گفت: طی دو سال گذشته در طول مسیر اربعین استان، نمازخانه و مساجد زیادی احداث شده است که بیش از ۸۰۰ چشمه سرویس بهداشتی و حمام و احداث چندین نمازخانه در پارکینگ اربعین و پایانه‌ی برکت و پایانه‌ی مهران از جمله‌ی آن‌هاست.

وی در بخش دوم سخنان خود به تاکیدات مقام معظم‌رهبری در خصوص لزوم مشارکت مردم در انتخابات اشاره کرد و افزود: مقام معظم‌رهبری فرمودند «هرکسی در هر جایی زبان گویا، اثرگذار و مخاطبی دارد، باید با معرفت‌افزایی، مردم را به حضور در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر عرصه‌ها فراخواند».

بهرام‌نیا اضافه کرد: رهبر معظم‌انقلاب همچنین در دیدار ائمه‌ی جمعه‌ی سراسر کشور حضور در انتخابات را وظیفه و هم حقّ مردم دانستند و گفتند: «حضور مردم در انتخابات به معنای حقیقی کلمه لازم است؛ البته انتخابات صرفاً تکلیف نیست بلکه حق مردم است که بتوانند قانون‌گذاران، مجریان قانون و یا اعضای مجلس خبرگان را انتخاب کنند».

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی دشمن و جبهه‌ی استکبار کم‌رنگ کردن انتخابات در کشور است که باید مردم با حضور حداکثری خود در انتخابات بار دیگر نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کنند.

استاندار ایلام عنوان کرد: مشارکت مردم در انتخابات قدرت نرم را تقویت می‌کند. همه باید در این انتخابات پیش‌رو حضور پُرشور داشته باشیم و زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی سالم، توام با رقابت، امنیت و مشارکت بالا باشیم.