دستگیری عامل تیراندازی در بوانات

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابوالحسن مزارعی گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به جرح یکی از شهروندان در یکی از محلات شهر بوانات، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و در کمتر از ۲ ساعت موفق شدند عامل اصلی تیراندازی را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی بوانات با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه اسلحه شکاری کشف شد، گفت: ضارب پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ مزارعی با اشاره به اینکه دلیل اصلی درگیری اختلاف مالی بوده است، گفت: پلیس برابر قانون، به هیچ وجه اجازه قدرت نمایی به مخلان نظم و امنیت را نخواهد داد.