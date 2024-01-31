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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۳۱

فرمانده انتظامی بوانات اعلام کرد؛

دستگیری عامل تیراندازی در بوانات

دستگیری عامل تیراندازی در بوانات

بوانات-فرمانده انتظامی بوانات گفت: فردی که با تیراندازی یک شهروند را مجروح کرده بود دستگیر و روانه دادسرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابوالحسن مزارعی گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به جرح یکی از شهروندان در یکی از محلات شهر بوانات، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و در کمتر از ۲ ساعت موفق شدند عامل اصلی تیراندازی را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی بوانات با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه اسلحه شکاری کشف شد، گفت: ضارب پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ مزارعی با اشاره به اینکه دلیل اصلی درگیری اختلاف مالی بوده است، گفت: پلیس برابر قانون، به هیچ وجه اجازه قدرت نمایی به مخلان نظم و امنیت را نخواهد داد.

کد مطلب 6010355

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