نتایج آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج آزمون کتبی بیستمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور (مرحله نظری) در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.

پذیرفته شدگان مرحله نظری آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور برای آگاهی از شرایط شرکت در آزمون عملی لازم است از روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ باید به نشانی اینترنتی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران به نشانی http://gsia.tums.ac.ir/ic_dentistry_school مراجعه کنند.

بیستمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور (مرحله نظری) مربوط به ارزیابی علمی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی است. این آزمون در دو بخش دروس اختصاصی و دروس علوم پایه در صبح و بعد از ظهر پنجشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شده است.