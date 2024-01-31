به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره درخت کُنار در شوشتر از سوی اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان با همکاری دهیاری روستای سه بنه در دهه فجر امسال برگزار میشود.
این جشنواره روز پنجشنبه، ۱۲ بهمنماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در روستای سه بنه در ۱۰ کیلومتری شوشتر برگزار خواهد شد.
اجرای آئین نمادین کاشت نهال کنار، برپایی غرفه معرفی محصولات درخت کنار، اهدای نهال به شرکتکنندگان، فروش محصولات روستایی، مسابقه غذاهای محلی، اجرای مسابقه، پخش موسیقی و برنامههای شاد همراه با جوایزه ارزنده برخی از برنامههای این جشنواره هستند.
همچنین جشن بادکنکها برای کودکان و ویژه برنامههای دهه فجر در این آئین برگزار میشود.
حضور در این برنامه برای عموم آزاد است.
درخت خودروی کنار در مناطق گرمسیری جنوب ایران از جمله در خوزستان یافت میشود و به صورت پراکنده میروید و مردم از میوههای آنکه شبیه زالزالک هستند، استفاده میکنند. از برگ آن نیز پودر سدر به دست میآید که برای سرشویی استفاده میشود.
درخت کنار از درختانی است که در محیط زیست خوزستان بسیار به چشم میخورد و در فرهنگ عامیانه مردم خوزستان نیز جایگاه ویژهای دارد. کنار در بعضی از خانههای قدیمی خوزستان نیز وجود دارد.
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