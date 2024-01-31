هم افزایی ۶۱ خیریه برای مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهانگیری گفت: ۶۱ خیریه فعال در حوزه سرطان در همایش دسترسی عادلانه همگانی به خدمات و مراقبت‌ها در بیماری سرطان، با شعار بشناسیم، همصدا شویم و تأثیرگذار باشیم؛ گردهم می‌آیند تا مرهمی بر رنج بیماران و خانواده آنان باشند.

مدیرعامل مکسا، با اشاره به هفته سرطان و ۱۶ بهمن روز مشارکت‌های اجتماعی، گفت: این همایش به منظور ایجاد همگرایی مؤسسات خیریه حوزه سرطان برگزار می‌شود تا بتوانیم قدمی برای رفع دغدغه‌های بیماران و خانواده‌های آنان برداریم.

وی با بیان اینکه بررسی میزان دستیابی ایران به شعارهای سه گانه جهانی روز سرطان، هم افزایی حوزه اجتماعی و دستاوردهای شبکه از اهداف برگزاری این همایش است، افزود: شبکه ملی سرطان برای بررسی نحوه مداخله در سیستم ارائه خدمات به ویژه تهیه دارو و تجهیزات سرطان، مددکاری اجتماعی و خدمات و آموزش مؤسسات خیریه، الگویی را با کمک مرکز کنترل سرطان ایرانیان (مکسا) به نام مدیریت بهینه و جامع طراحی کرده که آزمایشی در قم در حال اجرا است و در روز همایش به اعضای شبکه ملی سرطان معرفی می‌شود.

عضو هیأت مدیره شبکه ملی سرطان، با اشاره به پیشبرد اهداف خیریه‌ها با اجرای مدیریت بهینه و جامع بیماران مبتلا به سرطان، گفت: اجرای این طرح موجب همگرایی ارکان نظام اعم از دولت، تشکل‌های مردم‌نهاد، مؤسسات خیریه، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر، استانداری، سایر ذی‌نفعان حوزه‌های اجتماعی در موضوعات پیشگیری و تشخیص زودهنگام خواهد شد که در نشست تخصصی به اشتراک گذاشته می‌شود.

جهانگیری تأکید کرد: در این نشست خیریه‌های فعال حوزه سرطان با مدل مدیریت بهینه و جامع مبتلایان سرطان که با همکاری دانشگاه علم پزشکی در قم در حال اجرا است، آشنا می‌شوند تا این طرح را در سایر استان‌ها با کمک مکسا، شبکه ملی خیرین و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی اجرا کنند.

وی همچنین درباره طرح صندوق مشارکتی در حوزه توسعه فناوری‌های نوین حوزه سرطان که از محورهای اصلی این همایش است، گفت: این صندوق یکی از کارهای مهم و نوآورانه در توسعه اقتصاد سلامت است که با مشارکت بخش دولتی، خصوصی و خیریه‌ها شکل گرفته است تا بتوانیم هم به شرکت‌های دانش بنیان و هم توسعه خدمات سلامت و کاهش هزینه‌ها کمک کنیم و خدمات دانش بنیان را در حوزه‌های مختلف از جمله سرطان توسعه دهیم.

همایش دسترسی عادلانه همگانی به خدمات و مراقبت‌ها در بیماری سرطان ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار می‌شود.