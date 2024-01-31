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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۶

جهانگیری مطرح کرد؛

هم افزایی ۶۱ خیریه برای مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان

هم افزایی ۶۱ خیریه برای مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان

عضو هیأت مدیره شبکه ملی سرطان، از هم افزایی ۶۱ خیریه حوزه سرطان برای دسترسی عادلانه خدمات و مراقبت‌ها در بیماری سرطان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهانگیری گفت: ۶۱ خیریه فعال در حوزه سرطان در همایش دسترسی عادلانه همگانی به خدمات و مراقبت‌ها در بیماری سرطان، با شعار بشناسیم، همصدا شویم و تأثیرگذار باشیم؛ گردهم می‌آیند تا مرهمی بر رنج بیماران و خانواده آنان باشند.

مدیرعامل مکسا، با اشاره به هفته سرطان و ۱۶ بهمن روز مشارکت‌های اجتماعی، گفت: این همایش به منظور ایجاد همگرایی مؤسسات خیریه حوزه سرطان برگزار می‌شود تا بتوانیم قدمی برای رفع دغدغه‌های بیماران و خانواده‌های آنان برداریم.

وی با بیان اینکه بررسی میزان دستیابی ایران به شعارهای سه گانه جهانی روز سرطان، هم افزایی حوزه اجتماعی و دستاوردهای شبکه از اهداف برگزاری این همایش است، افزود: شبکه ملی سرطان برای بررسی نحوه مداخله در سیستم ارائه خدمات به ویژه تهیه دارو و تجهیزات سرطان، مددکاری اجتماعی و خدمات و آموزش مؤسسات خیریه، الگویی را با کمک مرکز کنترل سرطان ایرانیان (مکسا) به نام مدیریت بهینه و جامع طراحی کرده که آزمایشی در قم در حال اجرا است و در روز همایش به اعضای شبکه ملی سرطان معرفی می‌شود.

عضو هیأت مدیره شبکه ملی سرطان، با اشاره به پیشبرد اهداف خیریه‌ها با اجرای مدیریت بهینه و جامع بیماران مبتلا به سرطان، گفت: اجرای این طرح موجب همگرایی ارکان نظام اعم از دولت، تشکل‌های مردم‌نهاد، مؤسسات خیریه، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر، استانداری، سایر ذی‌نفعان حوزه‌های اجتماعی در موضوعات پیشگیری و تشخیص زودهنگام خواهد شد که در نشست تخصصی به اشتراک گذاشته می‌شود.

جهانگیری تأکید کرد: در این نشست خیریه‌های فعال حوزه سرطان با مدل مدیریت بهینه و جامع مبتلایان سرطان که با همکاری دانشگاه علم پزشکی در قم در حال اجرا است، آشنا می‌شوند تا این طرح را در سایر استان‌ها با کمک مکسا، شبکه ملی خیرین و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی اجرا کنند.

وی همچنین درباره طرح صندوق مشارکتی در حوزه توسعه فناوری‌های نوین حوزه سرطان که از محورهای اصلی این همایش است، گفت: این صندوق یکی از کارهای مهم و نوآورانه در توسعه اقتصاد سلامت است که با مشارکت بخش دولتی، خصوصی و خیریه‌ها شکل گرفته است تا بتوانیم هم به شرکت‌های دانش بنیان و هم توسعه خدمات سلامت و کاهش هزینه‌ها کمک کنیم و خدمات دانش بنیان را در حوزه‌های مختلف از جمله سرطان توسعه دهیم.

همایش دسترسی عادلانه همگانی به خدمات و مراقبت‌ها در بیماری سرطان ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار می‌شود.

کد مطلب 6010446
حبیب احسنی پور

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