رشد اقتصادی مازندران به ۱۲ درصد می رسد/ صادرات ۱۲۰ قلم کالا

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور بعدازظهر چهارشنبه در همایش ائمه جمعه استان یکی از مهمترین گمشده‌های امروز وحدت و همدلی است زیرا نفوذی‌ها سال‌ها در کشور تلاش کردند وحدت و همدلی بین یاران انقلاب را برهم زنند، افزود: در سایه وحدت و همدلی کارهای بزرگی صورت می‌گیرد.

وی از نقش هدایتگری و مؤثر ائمه جمعه برای تقویت همدلی مردم و مسؤولان تقدیر کرد و افزود: در حال حاضر شرایط بین الملل به نفع جهان اسلامی در حال پیش رفتن است و این ناشی از رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها در جهان منزوی شدند و نمی‌توانند نقش برتر را در فضای مدیریتی کنونی داشته باشند و این ناشی از نقش معنوی جهان اسلام است که هر روز شعله ور می‌شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه اسلام امروز به عنوان سرمشق والگو برای آزادگان جهان در حال نقش آفرینی است، تصریح کرد: در حال حاضر ایران در بهترین موقعیت شرایط بین المللی اما دشمنان تلاش دارند تا نقش ایران را ضعیف جلوه دهند.

حسینی پور با عنوان اینکه طی یک ماه گذشته دشمنان در رسانه‌های خود درپی کاهش غرور ملی هستند، افزود: استراتژی دشمن انتخابات ضعیف است اما به اعتقاد مقام معظم رهبری باید روی ایمان مردم و امیدآفرینی تمرکز کنیم.

استاندار مازندران با بیان اینکه دولت کنونی و سیزدهم مردمی است، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۴.۱۱ درصدی استان که سال قبل رخ داد در ۱۰ سال گذشته صفر بوده است.

وی افزود: برای سال جاری رشد اقتصادی هشت درصدی در استان هدفگذاری شده است و طی دو سال گذشته ۵۰ درصد خواسته و مطالبه مقام معظم رهبری عمل و محقق شده است وتاپایان برنامه هفتم میزان رشد اقتصادی به ۱۲ درصد در استان می‌رسد.

حسینی پور با بیان اینکه اثرات اقتصادی به سفره‌های مردم برمی گردد، افزود: رشد اقتصادی سبب می‌شود تا ریل اقتصادی درست می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مرکبات استان با برند مازندران برای اولین بار به فروشگاه‌های روسیه صادر و ارسال می‌شود، گفت: ۲۶ مورد تفاهمنامه داشتیم که اجرایی نمی‌شود اما اکنون ۱۲۰ قلم کالای استان روانه روسیه می‌شود.