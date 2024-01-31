به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب بعد از ظهر چهارشنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان جم با بیان اینکه نقش کتاب در تکامل، پیشرفت و رشد بشر، بی بدیل است، اظهار کرد: لازمه ایجاد هم افزایی در جامعه و استفاده از تجربه، ذوق، استعداد، هنر و فکر دیگران، توجه بیشتر به کتاب است.

وی موضوع ترویج کتابخوانی را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: اهتمام به امر کتاب، ترویج کتابخوانی است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و ترویجی کتابخانه های عمومی، تصریح کرد: هم اینک برنامه‌های ترویجی بسیاری در کتابخانه ها انجام می‌گیرد اما باید بیش از این پررنگ شوند.

حیدر راهب با اشاره به تنها روستای بالای ۲ هزار و ۵۰۰ نفر شهرستان جم، افزود: روستای بهرباغ با توجه به دارا بودن شرایط جمعیتی، فاقد کتابخانه عمومی است و اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر این آمادگی را دارد که در صورت موافقت دهیاری و فرمانداری با انجام مقدمات لازم و پیگیری زمین توسط این نهاد، کلنگ آن در سال آینده زمین زده شود.

وی با اشاره به اهمیت راه اندازی کتابخانه سیار برای حومه شهر جم و روستاهای زیر ۲ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت، افزود: اگر شهرداری جم بتواند خودرویی برای این موضوع اختصاص دهد ما در مجموعه اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر این آمادگی را داریم که منابع و نیروی انسانی آن را تأمین کنیم.

در پایان این نشست، طی حکمی از سوی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، سیده طیبه مهدوی مرتضوی به عنوان سرپرست اداره کتابخانه های عمومی این شهرستان منصوب شد و از خدمات و تلاش‌های سمیه شادکام تقدیر و تشکر به عمل آمد. گفتنی است

در پایان طی نشستی صمیمی، کتابداران شهرستان جم با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر دیدار و گفتگو کردند.