به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد احمدپور بعد از ظهر چهارشنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان جم با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر اظهار کرد: امروز بسیاری از بیماری‌های روحی و روانی در جامعه ناشی از فاصله گرفتن از مسائل فرهنگی از جمله کتاب است.

فرماندار شهرستان جم افزود: شهرستان جم از قدیم یک شهرستان فرهنگی و اهل مطالعه بوده به همین خاطر باید در حوزه کتاب و کتابخوانی در این شهرستان یک برنامه ریزی مدوّن و جدید انجام گیرد.

وی با اشاره به اهمیت پرداخت سهم نیم درصد درآمد شهرداری‌ها به کتابخانه ها، تأکید کرد: حق نیم درصد کتابخانه ها باید توسط تمام شهرداری‌های شهرستان به روز و صفر شود و این حق قانونی کتابخانه های عمومی است.