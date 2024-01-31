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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۰

فرماندار جم:

حق کتابخانه‌های عمومی توسط همه شهرداری‌های جم پرداخت شود

حق کتابخانه‌های عمومی توسط همه شهرداری‌های جم پرداخت شود

بوشهر- فرماندار شهرستان جم گفت: حق نیم درصد کتابخانه ها باید توسط تمام شهرداری‌های شهرستان جم به روز و صفر شود و این حق قانونی کتابخانه های عمومی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد احمدپور بعد از ظهر چهارشنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان جم با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر اظهار کرد: امروز بسیاری از بیماری‌های روحی و روانی در جامعه ناشی از فاصله گرفتن از مسائل فرهنگی از جمله کتاب است.

فرماندار شهرستان جم افزود: شهرستان جم از قدیم یک شهرستان فرهنگی و اهل مطالعه بوده به همین خاطر باید در حوزه کتاب و کتابخوانی در این شهرستان یک برنامه ریزی مدوّن و جدید انجام گیرد.

وی با اشاره به اهمیت پرداخت سهم نیم درصد درآمد شهرداری‌ها به کتابخانه ها، تأکید کرد: حق نیم درصد کتابخانه ها باید توسط تمام شهرداری‌های شهرستان به روز و صفر شود و این حق قانونی کتابخانه های عمومی است.

کد مطلب 6010514

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