  1. استانها
  2. قزوین
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۵

رییس پلیس راهور استان قزوین خبر داد؛

تشدید برخورد با خودروهای فاقد پلاک و مخدوش در قزوین

تشدید برخورد با خودروهای فاقد پلاک و مخدوش در قزوین

قزوین- رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان قزوین گفت: پلیس در راستای ارتقای آسایش و آرامش شهروندان با خودروهای فاقد پلاک و مخدوش برخورد شدیدتری خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی آسیایی با بیان اینکه برخورد با خودروهای پلاک مخدوش به صورت مستمر ادامه دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه مخدوش کردن و تردد خودروهای فاقد پلاک توسط رانندگان جرم محسوب می‌شود، پلیس بدون اغماض برخورد با متخلفان را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: شناسایی، اعمال قانون و توقیف خودروهای فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای تغییر وضعیت آلودگی صوتی و هرگونه تخلفی که موجب برهم زدن آرامش و آسایش مردم شود در دستور کار پلیس قرار دارد و حتی اگر خودرو در محل تخلف توقیف نشود برای آن دستور قضائی گرفته خواهد شد و برابر قانون با متخلف برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان قزوین تصریح کرد: مخدوش کردن و دستکاری پلاک جرم است و و پس از اعمال قانون توسط عوامل گشتی، وسیله نقلیه متخلف توقیف و راننده خاطی پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی می‌شود.

کد مطلب 6010544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها