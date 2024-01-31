تشدید برخورد با خودروهای فاقد پلاک و مخدوش در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی آسیایی با بیان اینکه برخورد با خودروهای پلاک مخدوش به صورت مستمر ادامه دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه مخدوش کردن و تردد خودروهای فاقد پلاک توسط رانندگان جرم محسوب می‌شود، پلیس بدون اغماض برخورد با متخلفان را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: شناسایی، اعمال قانون و توقیف خودروهای فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای تغییر وضعیت آلودگی صوتی و هرگونه تخلفی که موجب برهم زدن آرامش و آسایش مردم شود در دستور کار پلیس قرار دارد و حتی اگر خودرو در محل تخلف توقیف نشود برای آن دستور قضائی گرفته خواهد شد و برابر قانون با متخلف برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان قزوین تصریح کرد: مخدوش کردن و دستکاری پلاک جرم است و و پس از اعمال قانون توسط عوامل گشتی، وسیله نقلیه متخلف توقیف و راننده خاطی پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی می‌شود.