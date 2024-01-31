رویکرد جهاد دانشگاهی تقویت زیرساخت ها در شهرستان ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حسام رسولی بعدازظهر چهارشنبه درنشست با فرماندار اردبیل با اشاره به خدمات گسترده جهاد دانشگاهی در عرصههای آموزش، پژوهش و فناوری اظهار کرد: در شهرستان پارسآباد مرکز آموزشهای تخصصی جهاد دانشگاهی فعال است و ما قصد داریم سایر حوزههای جهاد دانشگاهی را هم در این شهرستان فعال سازیم.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه توانمندسازی سازمانها و شرکتها یکی از طرحهای حرفهای این نهاد، ارزیابی شایستگی مدیران است که این طرح میتواند در تطبیق شغل و شاغل در سازمانها مؤثر واقع شده و موجب شایستهسالاری، ارتقای سطح مدیریت و بهرهوری سازمانها و شرکتها شود.
رسولی اضافه کرد: جهاد دانشگاهی علاوه بر ارائه آموزشهای تخصصی، به کارکنان سازمانها و توانمندسازی خانوادهها و آموزشهای عمومی هم فعال است.
رییس جهاد دانشگاهی استان اردبیل تشکیل پرونده سلامت پزشکی، سلامت روحی و روانی را در دستگاههای اجرایی ضروری دانست و بیان کرد: جهاد دانشگاهی در این بخش نیز میتواند یاریرسان سازمانها باشد.
رسولی گفت: ساز و کار جهاد دانشگاهی به صورت فعالیت شبکهای است و سعی شده تا حد ممکن بروکراسیها را تعدیل کرده و به شکل روان و بدون تشریفات زائد خدمات خود را ارائه کند.
وی حضور جهاد دانشگاهی در شهرستانها را مستلزم تقویت زیرساختها عنوان کرد و گفت: در فعالیتهای علمی و فناوری نیز جهاد دانشگاهی به دنبال کاربست علم و فناوری است، به این معنی که این نهاد در این راستا فیمابین دانشگاهها و مردم قرار گرفته تا علم را به عمل تبدیل کند ولی سازمانهای دولتی و بخش مردمی باید فضا و امکانات لازم را در این زمینه تسهیل سازد.
رییس جهاد دانشگاهی استان اردبیل با تشریح فعالیتها و خدمات علمی، آموزشی، فرهنگی و رسانهای این نهاد افزود: جهاد دانشگاهی در صدد ارائه خدمات با روحیه جهادی و انقلابی برای مردم است، بنابراین اگر از سوی فرمانداری و دستگاههای اجرایی و بخش مردمی هم همکاریهای لازم صورت بگیرد، این خدمات همانند خدمات درمان ناباروری، سلولهای بنیادین و آموزشهای تخصصی و مهارتمحور سریعتر میتواند در شهرستانها توسعه پیدا کند.
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