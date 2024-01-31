انتشار جدول بازبینی آثار متقاضی شرکت در چهارمین همایش تئاتر تک

بسیم مسئول واحد نمایش حوزه هنری چهارمحال و بختیاری امروز در جمع خبرنگاران گفت: با پایان یافتن مهلت ثبت نام در همایش ۳۳ اثر از ۳۳ کارگردان در استان چهارمحال و بختیاری به دبیرخانه همایش رسید و ستاد همایش پس از بررسی مدارک دریافتی، جدول بازبینی آثار را تهیه و منتشر کرد.



وی تصریح کرد: فراخوان چهارمین همایش تئاتر تک که با همیاری آموزشگاه تئاتر آرام شهرکرد برگزار می‌شود در مهر ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. که با استقبال بسیار خوب هنرمندان تئاتر استان چهارمحال و بختیاری روبه رو شد.



بسیم با بیان اینکه چهارمین همایش تئاتر تک نفره با هدف گسترش فعالیت هنری هنرمندان جوان و خلاق، ایجاد فرصت برای کشف استعدادهای خلاق و دیده شدن هنرمندان استان طراحی و برنامه‌ریزی شده گفت: در این دوره از جشنواره بیشتر آثار نویسنده بومی دارند که این خود نوید حرکت روبه جلو در تئاتر استان چهارمحال و بختیاری است.



مسئول واحد نمایش حوزه هنری اظهار داشت: آثار شرکت کنند در این دوره از شهرستان‌های شهرکرد، بروجن، اردل و فارسان می‌باشند که از ۲۴ تا ۲۶ بهمن ماه مورد بازبینی قرار خواهند گرفت.



به گزارش اردل و شهرکرد انجام می‌شود و نمایش‌های زیر مورد بازبینی قرار خواهند گرفت.



سه شنبه ۲۴ بهمن، نمایش‌های «الیزه در لامور » به کارگردانی مهدی بخشش از بروجن، «زیر پل» به کارگردانی حسین وکیلی از بروجن، «جنایت یا شرافت» به کارگردانی شقایق شیروانی از بروجن، «نقاب دخترانه» به کارگردانی حمید رضا خسروی از اردل ، «نصرت برادر حشمت» به کارگردانی فرزاد کیانپور از اردل ، «کمند» به کارگردانی سید محمد رضا حسینی اردل ، «مهاجر» به کارگردانی فرشته علیمردانی از اردل ، «اَتک لوپ» به کارگردانی مصطفی محمدی دوست از فارسان، «قوی تره» به کارگردانی مریم مرادیان از فارسان، «سیاه» به کارگردانی فردین قبادی از شهرکرد و «راهنمایی پرنده دوستان» به کارگردانی اروان محمودیان از شهرکرد مورد بازبینی قرار خواهند گرفت.



چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه نیز نمایش‌های « غُره » به کارگردانی داریوش خدادادی از شهرکرد، «تو هم قبل از…» به کارگردانی آرش کریمی از شهرکرد، «دیر می‌شود گاهی» به کارگردانی آرش منصوری شهرکرد، «گردو» به کارگردانی اعظم نجفی از شهرکرد، «گیسوگ » به کارگردانی آرمیا رحمانی فر از شهرکرد، «سگ ها مادرت را می خورند» به کارگردانی داود یادگاری از شهرکرد، «رژگونه » به کارگردانی فرشته قادری از شهرکرد، «هشت» به کارگردانی آیدا حبیبیان از شهرکرد، «شام آخر» به کارگردانی مینا حیدری از شهرکرد و « دیگه صدایم نزن مادر» به کارگردانی رضا حسین زاده از شهرکرد مورد بازبینی قرار خواهند گرفت. به گزارش خبرنگار مهر ، امینمسئول واحد نمایش حوزه هنری چهارمحال و بختیاری امروز در جمع خبرنگاران گفت: با پایان یافتن مهلت ثبت نام در همایش ۳۳ اثر از ۳۳ کارگردان در استان چهارمحال و بختیاری به دبیرخانه همایش رسید و ستاد همایش پس از بررسی مدارک دریافتی، جدول بازبینی آثار را تهیه و منتشر کرد.وی تصریح کرد: فراخوان چهارمین همایش تئاتر تک که با همیاری آموزشگاه تئاتر آرام شهرکرد برگزار می‌شود در مهر ماه ۱۴۰۲ منتشر شد. که با استقبال بسیار خوب هنرمندان تئاتر استان چهارمحال و بختیاریرو شد.با بیان اینکه چهارمین همایش تئاتر تکبا هدف گسترش فعالیت هنری هنرمندان جوان و خلاق، ایجاد فرصت برای کشف استعدادهای خلاق و دیده شدن هنرمندان استان طراحی و برنامه‌ریزی شده گفت: در این دوره از جشنواره بیشتر آثار نویسنده بومی دارند که این خود نوید حرکتجلو در تئاتر استان چهارمحال و بختیاری است.مسئول واحد نمایش حوزه هنری اظهار داشت: آثار شرکت کنند در این دوره از شهرستان‌های شهرکرد، بروجن،و فارسان می‌باشند که از ۲۴ تا ۲۶ بهمن ماه مورد بازبینی قرار خواهند گرفت.به گزارش خبرنگار مهر ، طبق جدول منتشر شده چهارمین همایش تئاتر تک استان چهارمحال و بختیاری، بازبینی آثار متقاضی در جشنواره به مدت ۳ روز و از روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه در شهرستان‌های بروجن، فارسان،و شهرکرد انجام می‌شود و نمایش‌های زیر مورد بازبینی قرار خواهند گرفت.سه شنبه ۲۴ بهمن، نمایش‌های «الیزه در» به کارگردانی مهدی بخشش از بروجن، «زیر پل» به کارگردانی حسین وکیلی از بروجن، «جنایت یا شرافت» به کارگردانی شقایق شیروانی از بروجن، «نقاب دخترانه» به کارگردانی حمید رضا خسروی از، «نصرت برادر حشمت» به کارگردانی فرزاد کیانپور از، «کمند» به کارگردانی سید محمد رضا حسینی، «مهاجر» به کارگردانی فرشته علیمردانی ازلوپ» به کارگردانی مصطفی محمدی دوست از فارسان، «قوی تره» به کارگردانی مریم مرادیان از فارسان، «سیاه» به کارگردانی فردین قبادی از شهرکرد و «راهنمایی پرنده دوستان» به کارگردانیمحمودیان از شهرکرد مورد بازبینی قرار خواهند گرفت.چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه نیز نمایش‌های «» به کارگردانی داریوش خدادادی از شهرکرد، «تو هم قبل از…» به کارگردانی آرش کریمی از شهرکرد، «دیر می‌شود گاهی» به کارگردانی آرش منصوری شهرکرد، «گردو» به کارگردانی اعظم نجفی از شهرکرد،» به کارگردانیرحمانی فر از شهرکرد، «سگمادرت راخورند» به کارگردانییادگاری از شهرکرد،» به کارگردانی فرشته قادری از شهرکرد، «هشت» به کارگردانی آیدا حبیبیان از شهرکرد، «شام آخر» به کارگردانی مینا حیدری از شهرکرد و «صدایممادر» به کارگردانی رضا حسین زاده از شهرکرد مورد بازبینی قرار خواهند گرفت.



همچنین در روز سوم بازبینی پنج شنبه ۲۶ بهمن ماه نمایش‌های «سکوت» به کارگردانی فاطمه امینی از شهرکرد، «بشرتوخالی » به کارگردانی سروش غفاری از شهرکرد، «پیمان شکن» به کارگردانی یاسمن جهانبخشی از شهرکرد، «سرگذشت گروباخ تامن » به کاگردانی مهرناز لله گانی از شهرکرد، «در انتظار گودو » به کارگردانی علیرضا طاهریان از شهرکرد، «مدآ » به کارگردانی زهرا قائدی از شهرکرد، «یتیم» به کارگردانی محمد حسین بیاتی از شهرکرد، «کشتن گربه بابا فانتون » به کارگردانی افشین شهبازی از شهرکرد، «نسبیت خاص» به کارگردانی راضیه رئیسی از شهرکرد، «نقالی با ابزار گچ کاری» به کارگردانی مهدی جعفری از شهرکرد، «شس تن» به کارگردانی فرازمهدیان از شهرکرد و «خونابه» به کارگردانی سارا اسماعیلی از شهرکرد مورد بازبینی قرار خواهند گرفت.



گفتنی است آثار در مرحله بازبینی بدون حضور تماشاگر اجرا خواهند شد و اسامی هیأت انتخاب به زودی در سایت حوزه هنری منتشر خواهد شد.