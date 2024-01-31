به گزارش خبرنگار مهر، سفیر تایلند در ایران، عصر چهارشنبه یازدهم بهمن‌ماه با حضور در استانداری اصفهان با استاندار اصفهان دیدار و گفت‌وگو کرد.

سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان بیش از ۵ میلیون جمعیت دارد.

وی ادامه داد: اصفهان در حوزه‌های مختلف نقش ممتازی در کشور دارد بعنوان مثال در حوزه علم و فناوری جایگاه ویژه و منحصربه‌فردی در کشور دارد.

استاندار اصفهان بیان کرد: دانشگاه‌های ممتازی در استان اصفهان فعال هستند و خدمات خوبی را به دانشجویانی ایرانی و غیرایرانی ارائه می‌کنند.

مرتضوی افزود: این دانشگاه‌ها در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که دانشگاه‌های برتر دنیا در آن حوزه‌ها فعال هستند همچنین در حوزه‌های پژوهش و آموزش در جایگاه متعالی قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: این استان در حوزه‌های صنعتی و خدمات درمانی نیز در کشور جایگاه بسیار خوبی دارد.

استاندار اصفهان عنوان کرد: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مجهزی در اصفهان وجود دارد و میزبان گردشگران سلامت از کشورهای مختلف هستیم اما در این خصوص به تجربیات کشور تایلند نیز نیاز داریم.

مرتضوی گفت: اصفهان می‌تواند در حوزه‌های گردشگری طبیعت، تاریخی، فرهنگی و سلامت بسیار فعال باشد.

وی یادآور شد: توسعه زیرساخت‌های دیپلماسی عمومی و توجه به ظرفیت‌های گردشگری، موقعیت ارتباطی میان دو کشور را فراهم خواهد کرد.

استاندار اصفهان اظهار کرد: تمایل داریم بعنوان یکی از استان‌های با ظرفیت جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌های تعامل بیشتر با کشورهایی همچون تایلند را فراهم کنیم.

مرتضوی ادامه داد: در این حوزه ضروری است تجار و بازرگانان تایلند و اصفهان با یکدیگر تعامل و دیدار داشته باشند.

وی اظهار کرد: گردشگری سلامت می‌تواند در اولویت تعاملات میان تایلند و استان اصفهان قرار بگیرد تا ظرفیت‌های جدیدی برای همکاری فراهم شود.

استاندار اصفهان گفت: طی مکاتبه‌ای ظرفیت‌های استان اصفهان در حوزه‌های مختلف را معرفی خواهیم کرد تا با اولویت‌سنجی تعاملات قابل توجهی میان تایلند و اصفهان برقرار شود.