نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی به خراسان شمالی اظهار کرد: بارش برف، کولاک برف و وزش باد شدید در استان پیش بینی شده است.
سرپرست اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در ادامه افزود: این سامانه بارشی مخاطراتی همچون وزش باد شدید لحظهای، بارش برف و در ارتفاعات کولاک برف و نیز مه گرفتی را به همراه دارد.
وی به مناطق اثر این سامانه بارشی نیز اشاره کرد و گفت: اکثر نقاط خراسان شمالی به ویژه در شهرستانهای رازوجرگلان، مانه، سملقان، بجنورد، شیروان، فاروج، اسفراین، بام و صفی آباد، گرمه و جاجرم تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار میگیرند.
داداشی از کاهش محسوس دما نیز خبر داد و افزود: کاهش دید لغزندگی جادهها اختلال در حمل و نقل جادهها، مسدود شدن محورهای مواصلاتی جادهای، کاهش دما از ۶ تا ۸ درجه دمای هوا و یخبندان طی روزهای شنبه تا صبح یکشنبه قابل پیش بینی است.
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