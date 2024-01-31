عذرخواهی پس از شکست تلخ/ آینده مانچینی با عربستان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال عربستان در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا پس از شکست برابر کره جنوبی از دور این رقابت‌ها کنار رفت. پس از این شکست کاروان این تیم امروز قطر را به مقصد عربستان ترک کرد.

پس از این حذف رسانه‌ها و افکار عمومی به انتقاد از مانچینی پرداختند و رسانه‌های این کشور خبر دادند که این مربی ایتالیایی تیم ملی عربستان را در بازگشت به کشور همراهی نکرده است و در قطر ماند شایعاتی مبنی بر قطر همکاری او با فدراسیون فوتبال عربستان منتشر شده بود.

اما مانچینی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) از ادامه همکاری خود با تیم ملی عربستان خبر داد. او در این مطلب نوشت: من واقعاً از بازیکنان شجاع تیمم سپاسگزارم که در یک بازی بسیار سخت شخصیت بزرگی از خود نشان دادند و هرآنچه در توان داشتند ارائه کردند. از هواداران تیم تشکر می‌کنم که دیروز فضای شگفت انگیزی را ایجاد کردند ما سخت کار کردیم تا در این تورنمنت خیلی جلو برویم اما همه چیز زود تمام شد. باز هم از همه به دلیل خروج زودهنگام قبل از پایان ضربات پنالتی عذرخواهی می‌کنم.

وی در پایان نوشت: با حمایت و اعتماد شما به ساختن آینده فوتبال عربستان ادامه می‌دهیم.