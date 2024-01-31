حضور لیونل مسی در لیست بازیکنان «الهلال» عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال «اینترمیامی» آمریکا برای برگزاری دو مسابقه تدارکاتی با تیم‌های الهلال و النصر تحت عنوان «ریاض سیزن کاپ» به کشور عربستان سفر کرده است. نخستین دیدار این تیم شامگاه دوشنبه برابر تیم الهلال عربستان برگزار شد که این دیدار در پایان با نتیجه پرگل ۴ بر ۳ به سود الهلال به پایان رسید.

دومین دیدار این تیم در تور عربستان قرار است شامگاه پنج شنبه از ساعت ۲۱:۳۰ با تیم فوتبال النصر برگزار شود اما کریستیانو رونالدو ستاره تیم النصر به دلیل مصدومیت ممکن است در این دیدار شرکت نکند.

تیم‌های الهلال و النصر عربستان هم قرار است ۱۹ بهمن دیگر دیدار جام «ریاض سیزن کاپ» را برگزار کنند و به نظر می‌رسد مسؤولان فوتبال عربستان قصد دارند تمام تلاش خود را برای رویارویی رونالدو و مسی به کار بگیرند. «نواف اسیوی» خبرنگار عربستانی با انتشار توییتی در خصوص این دیدار اعلام کرده است که لیونل مسی قرار است در این دیدار با پیراهن الهلال عربستان برابر النصر و یاران کریستیانو رونالدو قرار بگیرد.

به این ترتیب در صورتی که مصدومیت رونالدو تا هفته آینده برطرف شود طرفداران فوتبال می‌توانند یک بار دیگر شاهد تقابل کریستیانو رونالدو و لیونل مسی باشند.