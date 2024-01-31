توقیف شناور حامل مواد مخدر در جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهادر اسماعیلی گفت: در راستای مقابله با قاچاق موادمخدر و برخورد با سوداگران مرگ، مرزبانان پایگاه دریابانی جاسک با اقدامات اطلاعاتی و کنترل مرزهای دریایی، با کسب اطلاع از اینکه یک فروند شناور تندرو حامل مواد مخدر قصد عبور از حوزه استحفاظی آبهای استان را دارد، بلافاصله پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مرزبانان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا مرزبانان به محل مورد نظر اعزام و پس از کمین و تغییر تاکتیک، به یک فروند شناور با موتور 250 اسب بخار برخورد و در یک اقدام سریع شناور را توقیف کردند.

این مقام ارشد مرزبانی استان هرمزگان با اشاره به دستگیری 2 قاچاقچی اذعان داشت: مرزبانان در این عملیات موفق شدند 401 کیلوگرم تریاک و 116 کیلوگرم حشیش را از شناور توقیفی کشف کنند.