۵۷ پروژه عمرانی، کشاورزی صنعتی در ورامین افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر، ۵۷ طرح در حوزههای شهری و روستایی افتتاح، بهره برداری و کلنگ زنی میشود.
وی افزود: این طرحها در حوزههای جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، آموزش و پرورش، برق، شهرداریها، بخشداریهای مرکزی و جواد آباد، دهیاریها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، و شبکه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی افتتاح میشود.
فرماندار ویژه ورامین ضمن تشریح اعتبار پروژهها خاطر نشان کرد: جهاد کشاورزی ۶,۲۸۰ هزار میلیارد ریال، شهرداریها ۳۵۶ میلیارد ریال، دهیاریها ۶۶ میلیارد ریال، صنعت، معدن و تجارت ۲,۲۷۰ میلیارد ریال، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۵۵ میلیارد ریال، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۵۵ میلیارد ریال، حوزه عشایری ۱۸ میلیارد ریال و برق ۲۲۱ میلیارد ریال است.
معاون استاندار تهران در پایان تصریح کرد: افتتاح سالن ورزشی در روستای سلمان آباد، ورزشگاه چمن آبباریک، چندین واحد گلخانه و مجموعه کشاورزی، افتتاح پارک دانش آموز، خانههای بهداشت روستایی طغان و آبباریک، پروژههای شهرداری ورامین، بخشداریها و دیگر پروژهها بخشی از این پروژهها میباشد.
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