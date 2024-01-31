به گزارش خبرنگار مهر، احمد قیومی عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامهها و اقدامات دستگاهها در دهه مبارک فجر، اظهار کرد: تعداد ۳۲۵ پروژه با اعتبار بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۷۸۲ میلیون تومان در سطح شهرستان تهران افتتاح و کلنگ زنی میشود.
احمد قیومی افزود: از این تعداد ۱۵۰ پروژه با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان و ۲۳۲ میلیون تومان مربوط به پروژههای شهری و تعداد ۱۷۵ پروژه با اعتبار ۵۵۰ میلیارد تومان مربوط به پروژههای روستایی میباشد.
فرماندار تهران اضافه کرد: از تعداد کل ۳۲۵ پروژه قابل افتتاح و کلنگ زنی شهرستان تهران، تعداد ۲۷۸ پروژه افتتاحی و ۴۷ پروژه کلنگ زنی میباشد که مطابق برآورد اولیه در این پروژهها برای حداقل ۵۰۰۰ نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد شده است.
معاون استاندار بیان کرد: از لحاظ بیشترین تعداد پروژههای قابل افتتاح و کلنگ زنی تعداد ۳۷ پروژه مربوط به حوزه آب و فاضلاب میباشد که شامل احداث ۴ مخزن آب اضطراری مقاوم در برابر زلزله در بوستانهای سطح شهر، حفر ۶ حلقه چاه مدیریت بحران شهر تهران، احداث ۱۳ باب مخزن ذخیره اضطراری جهت تأمین آب مورد نیاز در شرایط بحرانی و سایر پروژههای مربوط به اصلاح و بازسازی شبکه و انشعابات آب در سطح شهرستان تهران است.
قیومی گفت: همچنین ۱۷ پروژه مربوط به حوزه گردشگری میباشد که از جمله مهمترین آن میتوان به افتتاح هتل ۴ ستاره در محدوده بلوار کشاورز و احداث ۳ مجتمع گردشگری اشاره کرد.
وی اضافه کرد: ۱۴ پروژه مربوط به فضای آموزشی با ۴۰ کلاس درس، (۳۴) پروژه در حوزههای تأمین و توزیع برق پایدار و افزایش ظرفیت پستهای برق، ۱۲ پروژه در حوزه مخابراتی، ۸ پروژه مربوط به صنعت و تجهیزات خودرویی، ۵ پروژه مربوط به احداث و بازسازی خطوط ریلی راه آهن، ۵ پروژه در حوزه سلامت و فضای بهداشتی درمانی، ۲ پروژه مربوط به عملیات آبخیزداری و کنترل سیل دیگر پروژههای قابل بهره برداری در شهرستان تهران میباشد.
معاون استاندار و فرماندار تهران در پایان گفت: برای عمران و آبادانی روستاهای شهرستان تهران نیز تعداد ۱۷۵ پروژه شامل بهسازی معابر روستایی، آسفالت راههای دسترسی، تأمین روشنایی در برخی محورها و انتقال آب شرب کلنگ زنی و افتتاح میشود که با بهره برداری از آنها خدمات مطلوبی به روستاییان شریف شهرستان تهران ارائه خواهد شد.
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