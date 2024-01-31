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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۵۵

جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا- قطر

امید ابراهیمی: بازی برابر سوریه سخت شد/ هدف ما قهرمانی است

امید ابراهیمی: بازی برابر سوریه سخت شد/ هدف ما قهرمانی است

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی برابر سوریه گفت: هدف تیم ملی فوتبال ایران قهرمانی در مسابقات است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا در یکی دیدار سخت و نفس گیر پس از تساوی یک به یک در وقت‌های قانونی و اضافه، در ضربات پنالتی با درخشش علیرضا بیرانوند با نتیجه ۵ بر ۳ از سد تیم فوتبال سوریه عبور کند و به مرحله یک چهارم نهایی برسد.

امید ابراهیمی هافبک تیم ملی در پایان این دیدار در خصوص این پیروزی گفت: اول از همه خدا را شکر می‌کنیم که توانستیم این بازی سخت را ببریم. هدف امسال ما چیزی جز قهرمانی نیست و می‌خواهیم به بازی فینال برسیم.

او ادامه داد: بازی امروز برای ما سخت شد اما مهم این است که به عنوان یک تیم نشان دادیم حتی اگر یک بازیکن کمتر هم داشته باشیم می‌توانیم با تلاش بیشتر به هدف خود برسیم و در پایان هم توانستیم در این دیدار پیروز شویم.

کد مطلب 6010844

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