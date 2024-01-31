محمد عشقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خدمات جمعیت هلال احمر بعد از انقلاب اسلامی رشد و شتاب چشمگیری داشته که قابل قیاس با قبل از آن نیست.

وی افزود: هلال احمر فعالیت‌های بسیاری به جز امدادرسانی در حوادث دارد و در زمینه پیشگیری نیز آموزش‌های لازم در حوزه پیشگیری از حوادث کار آموزش را ارائه می دهد همچنین مسوولیت آموزش کمک های اولیه به مردم و آشنایی آنها با حوادث را نیز بر عهده دارد.

عشقی عنوان کرد: خانه‌های هلال در روستاهای دوردست با همکاری بخشداران و دهیاران و برای کمک رسانی به حادثه دیدگان در حوادث تا زمان رسیدن نیروهای امدادی ایجاد شده است که مردم بتوانند از وقت طلایی استفاده کنند و در بحث امداد و کمک رسانی کمک کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد افزود: بیش از ۶۵ برنامه به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان یزد توسط پرسنل، اعضا، داوطلبان و امدادگران شعب هلال احمر استان برگزار می‌شود.

وی افزود: فراخوان عضویت در خانه های هلال، غبارروبی قبور شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، اعزام هفت کاروان سلامت به مناطق محروم و ویزیت رایگان توسط پزشکان داوطلب، حضور در نمازجمعه و پایش سلامت نمازگزاران، دیدار با یادگاران انقلاب با حضور جوانان هلال احمر، برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه اعضای خانه‌های هلال، فراخوان مسابقات نقاشی و شعر، توزیع بسته های معیشتی و بهداشتی در مناطق محروم، مسابقات فرهنگی و هنری بصورت مجازی، نمایشگاه مجازی فجر تا فجر هلال یزد و ... از برنامه های اجرایی دهه فجر خواهد بود .

عشقی بیان کرد: همکاری در برگزاری مانور موتوری، برگزاری مانور امدادی در مدارس، شرکت در نمایشگاه تجهیزات امدادی، اجرای طرح یاس در راستای تفاهم نامه با کمیته امداد، اجرای طرح قرار مهربانی و حمایت ماندگار توسط جوانان و داوطلبان هلال احمر (اهدای خون)، اعزام برادران و خواهران عضو جوان هلال احمر به اردو راهیان نور، اردوی تشویقی اعضای جوانان هلال احمر شرکت کننده در طرح قدم به قدم در مسیر بهشت به عتبات عالیات در چندین نوبت، اجرای طرح کاربینی امدادی ویژه اعضای جوانان و کانون های دانش آموزی هلال احمر، اجرای طرح ملی دادرس از دیگر برنامه های اجرایی این جمعیت در دهه فجر است.

وی با بیان اینکه در این ایام دوره‌های مختلف امداد و کمک‌های اولیه در شهرستان‌ها برگزار خواهد شد، گفت: برگزاری دوره مهارتهای زندگی ویژه جوانان و داوطلبان هلال احمر، برگزاری دوره های تخصصی کار با طناب و ارتباطات رادیویی، افتتاح دو خانه هلال در شهرستان بهاباد، افتتاح زمین چمن هلال احمر تفت، اجرای طرح نیابت و فرشتگان رحمت، اجرای طرح جمعه ایمان ایمنی، مانور توان افزایی و بازآموزی امدادگران، آموزش امداد و کمک های اولیه در خانه های هلال و آموزش در مراکز صنعتی، تجلیل از اعضای برتر، دیدار با بازنشستگان، انتخابات مجامع استانی کانون های جوانان، برگزاری میز خدمت در محل نماز جمعه، جشن انقلاب در کانون های غنچه هلال نیز از جمله برنامه‌هایی است که در دهه فجر در استان با حضور حداکثری اعضا برگزار می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد با بیان اینکه طرح ملی نذر خدمت در ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه در آسفیچ بهاباد بصورت استانی اجرا خواهد شد، گفت: حضور پرشور خانواده بزرگ جمعیت هلال احمر استان و ارائه خدمات امدادی با حضور امدادگران و نجاتگران برای شرکت کنندگان در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن ارائه می شود و فراخوان عضویت در جمعیت هلال احمر و پایش سلامت شرکت کنندگان نیز در ایستگاه‌ها صورت خواهد گرفت.