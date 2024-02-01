محمد دلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برگزاری ۲۱ محفل انس با قرآن به مناسبت چهل پنجمین گرامیداشت ایام الله دهه فجر در سراسر استان خبر داد و ابراز کرد: این برنامه‌ها مصوب کمیته قرآن ستاد مردمی بزرگداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان‌های هشت گانه استان هستند.

وی با بیان اینکه شعار «قرآن کتاب انقلاب» برای این ۲۱ برنامه در ۲۱ نقطه شهری استان سمنان در نظر گرفته شده است، افزود: این محافل در تمام شهرهای استان از جمله سمنان، شاهرود، گرمسار، ایوانکی، دامغان و… برگزار خواهد شد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان بیان کرد: محافل انس با قرآن در طول سال برای بیشتر مساجد فعال و شاخص، برنامه ریزی و اجرا می‌شود که در ایام الله دهه فجر این برنامه به صورت ویژه برگزار می‌شود.

دلالی هدف این برنامه‌ها را ترویج فرهنگی قرآنی و انس با کلام الله مجید دانست و تاکید کرد: اساس انقلاب اسلامی بر پایه تعالیم اسلامی و کلام الله مجید بود و لذا در این ایام با برگزاری محافل انس با قرآن به نوعی قدردانی از نعمت انقلاب و قرآن و اسلام نیز انجام خواهد شد.