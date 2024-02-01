وظیفه تاریخی نسل حاضر تحول اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی صبح پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل، اظهار کرد: در طلیعه چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و هر سال که از این برهه تاریخی می‌گذرد ابعاد این حادثه و حضور با شکوه ملت در صحنه مشخص تر می‌شود.

وی تصریح کرد: نسل امروز باید به انجام وظیفه تاریخی نسل گذشته احترام قائل شده و این اتفاق عظیم را در پیروزی انقلاب اسلامی و تحول عظیم آن ارج نهند و سعی داشته باشند تا نسل حاضر نیز به وظیفه تاریخی خود به شایستگی عمل کنند.

استاندار اردبیل گفت: متأسفانه عده‌ای سعی می‌کنند تا با وارونه نشان دادن حقیقت پیروزی انقلاب اسلامی را با همه پیشرفت‌ها و توسعه تحولی آن نامبارک جلوه دهند در حالی که نسل تاریخی و بی‌نظیر دهه ۵۰ و ۶۰ توانسته اند در آن مقطع هم در پیروزی انقلاب اسلامی و هم دوران دفاع مقدس به نقش با اهمیت خود عمل کنند.

عاملی افزود: امروز وظیفه ما است که به وظیفه تاریخی خود به شایستگی عمل کنیم که این وظیفه تاریخی ایجاد تحول اقتصادی در کشورمان است تا در عرصه رقابت با سایر کشورها عقب نمانیم.

وی اهمیت رشد تولید و کنترل تورم را در این شرایط یادآور شد و خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری نیز همواره بر این اصل تأکید داشته و تنها راه نجات کشور را توانمندسازی اقتصادی کشور و صیانت از فرهنگ تولید و خوداتکایی اعلام کردند.

رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اضافه کرد: ما زمانی می‌توانیم به وظیفه تاریخی خود با مجاهدتی شبانه‌روزی در عصر حاضر عمل کنیم که تحول اقتصادی ایجاد کرده و از پیشرفت‌های جهانی عقب نمانیم.

عاملی بیان کرد: کشورهای منطقه و جهان رقابت تنگاتنگ و سریعی را در مسیر توسعه و تحول اقتصادی طی می‌کنند که ضرورت دارد همپای این رقابت‌ها، ما نیز بتوانیم نقش‌آفرینی خود را به شایستگی انجام دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: ما نباید در این عرصه دچار غفلت شده و از قافله تحولات جهانی عقب بمانیم بلکه ضروری است با صدور مجوز در کوتاهترین زمان برای سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه کسب و کار بتوانیم بستر پیشرفت و توسعه جامعه را فراهم کنیم.

استاندار اردبیل رفع موانع را مرهون همدلی و همراهی تمامی مسئولان استانی اعلام کرد و گفت: مسئولان استان با وحدت و همدلی کارها را به پیش می‌برند و در قالب ستاد تسهیل و شورای گفت‌وگوی دولت با جلسات متعدد سعی بر هماهنگی بیشتر در صدور مجوز و تقویت و رونق تولید در استان است تا ما بتوانیم به وظیفه تاریخی خود در عصر حاضر عمل کنیم.