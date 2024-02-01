بیت تاریخی امام خمینی (ره) در خمین گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی صبح پنجشنبه در حاشیه گلباران بیت تاریخی امام خمینی (ره) در خمین اظهار کرد: مردم با حضور مقتدرانه خود در تمام عرصه‌ها به ویژه برنامه‌های دهه فجر و راهپیمایی ۲۲ بهمن، حمایت همه جانبه خود را از آرمان‌های انقلاب، شهدا، امام راحل و مقام معظم رهبری به منصه ظهور می‌گذارند.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی قانون اساسی را سند راهبردی در روابط داخلی و بین المللی همچنین دستاورد مهم انقلاب اسلامی و امام راحل عنوان کرد و افزود: انقلاب اسلامی با شعار استقلال و آزادی، ملت ایران را از بند اسارت استبداد رها کرد و اکنون در منطقه به عنوان یک قدرت بی چون و چرا مطرح است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نور الهی و امید بخشی را در قلب مستضعفان و طرفداران حق علیه باطل روشن کرد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی تاکید کرد: به طور حتم ملت هوشیار ایران با حضور حماسی خود در انتخابات ۱۱ اسفندماه امسال، پای صندوق‌های رأی حضور می‌یابند و بار دیگر وفاداری به آرمان‌های انقلاب را به منصه ظهور می‌گذارند و تمام توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کنند.

امام خمینی (ره) در خمین متولد شدند، درس‌های اولیه طلبگی را در زادگاه خود فرا گرفتند و سپس در ۱۹ سالگی برای ادامه تحصیل راهی حوزه علمیه اراک شدند.