حضور حداکثری در انتخابات دشمن را ناامید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد نعیمی ظهر پنج شنبه در نشست بصیرتی با پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت ماندگاری انقلاب اسلامی را از بزرگترین معجزه‌های الهی و عزت، اقتدار و استقلال را از دستاوردهای بزرگ این انقلاب دانست و گفت: دشمنان در ۴۴ سال گذشته از هیچ فتنه و توطئه ای در جهت نابودی انقلاب اسلامی دریغ نکردند اما به فضل الهی این انقلاب هر روز استوارتر از گذشته خودنمایی می‌کند.

وی عنوان کرد: امروز ایران اسلامی در اوج قدرت و اقتدار قرار دارد و همه پیشرفت‌ها و دستاوردهای آن مرهون خون شهدا و ایثارگران است. جریان‌های ملی گرا و باستان گرا که همواره مدعی علاقه به اقتدار و عزت ایران هستند و البته در جریان دفاع مقدس و دفاع از کشور هرگز نقشی نداشتند، امروز باید به جمهوری اسلامی ایران ببالند که اقتدار و عزتی را برای ایران فراهم آورده که در طول تاریخ کم نظیر است.

مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با بیان اینکه دشمنان به دنبال سانسور کردن دستاوردهای انقلاب اسلامی و مأیوس و ناامید کردن مردم هستند، تصریح کرد: شرکت در انتخابات یک واجب شرعی است و هر یک از ما باید با حضور حداکثری در این عرصه، اسباب ناامیدی دشمنان را فراهم آوریم.

حجت الاسلام والمسلمین نعیمی با اشاره به اهمیت فعالیت پیشکسوتان بسیجی افزود: شاید تا چند سال پیش هرگز کسی در دنیا تصور نمی‌کرد ملتی همچون یمن بتواند هیمنه استکبار جهانی را با آن امکانات گسترده در هم بشکند اما به برکت اهتمام جهادی بسیجیان غیور ایران اسلامی و نهادینه شدن این تفکر در سراسر جبهه مقاومت به فضل الهی امروز استکبار جهانی دچار ضعف، انفعال و تحقیر شده است.

مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با اشاره به شرارت دشمنان در ایجاد فتنه و اغتشاش خاطرنشان کرد: دشمنان که در اغتشاشات سال گذشته به دنبال نابودی ایران اسلامی بودند، امروز خود در مسیر نابودی و اضمحلال قرار دارند و این از برکت ایمان و شهادتی است که پیشکسوتان بسیجی بسترساز آن بودند.