لزوم جلوگیری از فرسودگی اماکن ورزشی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی عصر پنجشنبه در دیدار با جمعی از ورزشکاران و فعالان حوزه جوانان ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار کرد: دفتر نماینده ولی فقیه آماده همکاری و ارتباط با ورزشکاران استان است و این ارتباط نیازمند حضور ورزشکاران بوده تا ثمرات این هماهنگی در میدان عمل دیده شود.
وی افزود: برگزاری نشست اختصاصی با هیأتهای ورزشی کردستان به صورت هفتگی برای بررسی مسائل تخصصی هر هیأت میتواند یکی از این اقدامات باشد.
نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به سفرهایی که به شهرهای استان داشت، بیان کرد: نتایج سفرهای شهرستانی در بعد فرهنگی از جمله کتابخانهها و کانونهای پرورش فکری و نیز ورزش و جوانان در حال جمع آوری است تا در مرکز مورد بررسی قرار گرفته شود.
حجتالاسلام پورذهبی عنوان کرد: استان زمینههای اعتلای فرهنگی و ورزشی بسیار بالایی دارد، و در حوزه زیرساختهای ورزشی باید از فرسودگی اماکن ورزشی جلوگیری شود.
وی با ابراز تأسف از فوت فریار امینیپور یاد این ورزشکار را گرامیداشت و عنوان کرد: ورزشکاران به دلیل مسائل مادی پا به عرصه ورزش نمیگذارند و حفظ جایگاه ورزشی به واسطه انگیزه بالایی آنها ممکن میشود.
نماینده ولی فقیه در کردستان خاطرنشان کرد: ضعف خوابگاههای ورزشی در استان هم موضوع دیگری است که با مورد توجه قرار دادن آن میتوان یکی از عواملی که موجب تقویت رفت و آمدهای ورزشی شود.
حجتالاسلام پورذهبی اذعان کرد: مطالبات جامعه ورزشی کردستان با رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان در میان گذاشته میشود.
وی افزود: هیأتهای ورزشی از ظرفیت اماکن ورزشی خارج از مدیریت ورزش و جوانان، برای توسعه و تقویت این عرصه بهره بگیرند و در قالب تفاهمنامههایی این مهم را عملی کنند.
نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: یک جوان صدرنشین باعث صدرنشینی استان میشود که جوانان مدال آور حوزه ورزش کردستان در این زمینه موفق هستند.
حجتالاسلام پورذهبی گفت: باید با انجام برنامهریزی بلند مدت و کوتاه مدت تیمهای حاضر برای حضور در لیگهای مختلف کشوری برنامهریزی کرد.
وی افزود: در طول یک سال آینده دیدارهایی با وزرای دولت سیزدهم در ارتباط با مطالبهگری مسائل و مشکلات استان خواهیم داشت که امیدوارم ثمره آن رونق توسعه و پیشرفت استان فرهنگی کردستان باشد.
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