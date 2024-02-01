  1. استانها
  2. بوشهر
۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱:۰۹

امام جمعه دیر:

شرکت در جشن‌های انقلاب و انتخابات وظیفه‌ای دینی و شرعی است

شرکت در جشن‌های انقلاب و انتخابات وظیفه‌ای دینی و شرعی است

بوشهر- امام جمعه دیر گفت: حضور در جشن‌های پیروزی انقلاب و انتخابات پیش رو یک وظیفه دینی و شرعی است و دعوت از دیگران به این حضور هم از باب تواصی به حق است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی عصر امروز در آئین ایستگاه انقلاب در محل شهادت شهیدان احمد حیدری و سمنبر عالی پور دو شهید انقلاب شهرستان دیر با گرامیداشت یاد امام و شهدا و تبریک فرا رسیدن دهه فجر، اظهار داشت: ۱۲ بهمن یادآور یک خاطره و رویداد بزرگ در تاریخ کشور و انقلاب اسلامی ما است.

امام جمعه دیر افزود: روز ۱۲ بهمن ماه بازگشت پیروزمندانه رهبر کبیر انقلاب به میهن اسلامی بعد از گذشت ۱۴ سال از تبعید ایشان بعنوان آغاز دهه فجر نامگذاری شده است.

وی گفت: شهیده سمنبر عالیپور و شهید احمد حیدری در سوم محرم سال ۵۷ برای پیروزی انقلاب و در دفاع از اسلام خون پاکشان به زمین ریخته شد.

وی تاکید کرد: انقلاب اسلامی ما با رهبری‌های داهیانه امام (ره) و حضور فعال همه اقشار در دوران انقلاب و زمان مبارزات با رژیم ستمشاهی به پیروزی رسید.

حسینی عنوان کرد: نقش خواهران، بانوان و شیرزنان در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی تعیین کننده بوده است و بصورت مستقیم و غیرمستقیم در پیروزی انقلاب نقش داشتند.

وی ادامه داد: زنان علاوه بر اینکه خودشان در صحنه مبارزه حضور داشتند، پدران و برادران و همسران و فرزندانشان را به میدان مبارزه با رژیم طاغوت می‌کشیدند و در دفاع مقدس هم این گونه بود.

امام جمعه دیر خاطرنشان کرد: این انقلاب با وجود همه توطئه‌ها و جنگ هشت ساله و تحریم‌ها و کارشکنی دشمنان که گفتند ما نمی‌گذاریم انقلاب به ۴۰ سالگی‌اش برسد، پا برجاست و امسال به کوری چشم دشمن جشن ۴۵ سالگی انقلاب را برگزار کرده ایم.

وی یادآور شد: با شکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت می‌کنیم و اعلام خواهیم کرد در روز ۱۱ اسفندماه با حضور پرشور و گسترده در انتخابات مشت محکمی به دهان دشمنان انقلاب و اسلام خواهیم زد.

حسینی با تاکید بر اینکه علاوه بر شرکت خود در صحنه‌های مختلف انقلاب، دیگران را هم به این حضور دعوت کنیم، ابراز کرد: حضور در جشن‌های پیروزی انقلاب و انتخابات پیش رو یک وظیفه دینی و شرعی است و دعوت از دیگران هم از باب توصیه به حق است.

وی تاکید کرد: تنها ایمان و عمل صالح کافی نیست بلکه باید دیگران را هم به حق و حرکت در راه حق توصیه کرد.

کد مطلب 6011660

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها