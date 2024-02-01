به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی عصر امروز در آئین ایستگاه انقلاب در محل شهادت شهیدان احمد حیدری و سمنبر عالی پور دو شهید انقلاب شهرستان دیر با گرامیداشت یاد امام و شهدا و تبریک فرا رسیدن دهه فجر، اظهار داشت: ۱۲ بهمن یادآور یک خاطره و رویداد بزرگ در تاریخ کشور و انقلاب اسلامی ما است.



امام جمعه دیر افزود: روز ۱۲ بهمن ماه بازگشت پیروزمندانه رهبر کبیر انقلاب به میهن اسلامی بعد از گذشت ۱۴ سال از تبعید ایشان بعنوان آغاز دهه فجر نامگذاری شده است.

وی گفت: شهیده سمنبر عالیپور و شهید احمد حیدری در سوم محرم سال ۵۷ برای پیروزی انقلاب و در دفاع از اسلام خون پاکشان به زمین ریخته شد.

وی تاکید کرد: انقلاب اسلامی ما با رهبری‌های داهیانه امام (ره) و حضور فعال همه اقشار در دوران انقلاب و زمان مبارزات با رژیم ستمشاهی به پیروزی رسید.

حسینی عنوان کرد: نقش خواهران، بانوان و شیرزنان در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی تعیین کننده بوده است و بصورت مستقیم و غیرمستقیم در پیروزی انقلاب نقش داشتند.

وی ادامه داد: زنان علاوه بر اینکه خودشان در صحنه مبارزه حضور داشتند، پدران و برادران و همسران و فرزندانشان را به میدان مبارزه با رژیم طاغوت می‌کشیدند و در دفاع مقدس هم این گونه بود.

امام جمعه دیر خاطرنشان کرد: این انقلاب با وجود همه توطئه‌ها و جنگ هشت ساله و تحریم‌ها و کارشکنی دشمنان که گفتند ما نمی‌گذاریم انقلاب به ۴۰ سالگی‌اش برسد، پا برجاست و امسال به کوری چشم دشمن جشن ۴۵ سالگی انقلاب را برگزار کرده ایم.

وی یادآور شد: با شکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت می‌کنیم و اعلام خواهیم کرد در روز ۱۱ اسفندماه با حضور پرشور و گسترده در انتخابات مشت محکمی به دهان دشمنان انقلاب و اسلام خواهیم زد.

حسینی با تاکید بر اینکه علاوه بر شرکت خود در صحنه‌های مختلف انقلاب، دیگران را هم به این حضور دعوت کنیم، ابراز کرد: حضور در جشن‌های پیروزی انقلاب و انتخابات پیش رو یک وظیفه دینی و شرعی است و دعوت از دیگران هم از باب توصیه به حق است.

وی تاکید کرد: تنها ایمان و عمل صالح کافی نیست بلکه باید دیگران را هم به حق و حرکت در راه حق توصیه کرد.