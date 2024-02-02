نجوای ذاکران اورامان در آیین باستانی پیرشالیار

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: روستای «اورامان یا هورامان» در منطقه اورامانات بین دو استان کردستان و کرمانشاه قرار دارد، روستایی با مردمان غیور و فرهنگی تاریخی، طبیعت بکر روستا دلچسب‌ترین منطقه گردشگری برای هر بیننده‌ای است و آداب و رسومی را در وجود خود پاسداری کرده که قدمتش را مورخان هزار سال و حتی بیش از اینها بیان کرده‌اند.

آئینی به نام «پیرشالیار» که سه روز به طول می‌انجامد و بزرگان طایفه‌ها در کنار جوانان و نوجوانان دست در دست هم زنجیروار می‌ایستند و ضمن نمایش همبستگی میان کردها، قصیده‌هایی در ستایش پیامبر را قرائتی می‌کنند و بزرگان هم «حی الله» را زمزمه می‌کنند.

ذکر و سماع پروردگار در این روستای پلکانی میان کوه‌های اورامانات با حضور جمعیتی چند هزار نفره از گردشگران داخلی و خارجی طنین می‌افکند تا معنویت، همبستگی و مشارکت اجتماعی را میان این مردم به نمایش بگذارد.

زیبایی‌های این رسم باشکوه کم نیستند، از طنین دف‌نوازی نوجوانان و جوانان روستا گرفته، تا تماشایی‌ترین صحنه تماشایی که گردشگران و مهمانان اورامان را بر بام خانه‌های پلکانی روستا سراپا چشم و گوش می‌کند.

سومین روز این مراسم که فرا می‌رسد حیوانات نذری در سپیده‌دم همان روز ذبح می‌شوند و بین افراد تقسیم می‌شود و آشی که مخصوص این جشن است در همین روز با عنوان آش جو پخت می‌شود و بین اهالی تقسیم می‌شود.

در آخرین روز مراسم سه روزه پیرشالیار، سماع و ذکر بزرگان و پیران و جوانان طایفه‌ها که زیباترین و باشکوه‌ترین بخش این آئین باستانی است تا پایان شب ادامه می‌یابد.

امسال نیز این آئین در فصل بهمن از روز دهم آغاز و تا دوازده بهمن ادامه یافت.

استقبال ۵۰ هزار گردشگر داخلی و خارجی از آئین پیرشالیار

فرماندار سروآباد در جریان برگزاری این آئین اظهار کرد: جشن رایج و باستانی پیرشالیار در اورامان در اواسط بهمن هر سال با حضور گردشگران داخلی و خارجی برگزار می‌شود و امسال این مراسم مورد استقبال ۵۰ هزار گردشگر داخلی و خارجی بود.

حسن زارعی بیان کرد: امسال گردشگرانی از کشورهای ترکیه، عراق و استان‌های تهران، اصفهان، کرمانشاه و شهرهای مختلف کردستان در این آئین حضور داشتند و نظاره‌گر این آئین سنتی بودند.

وی استقبال مردم روستا از جشن پیرشالیار را بی‌نظیر خواند و اعلام کرد: هرساله این آئین تاریخی با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم و مهمانان و گردشگران برگزار می‌شود.

پیرشالیار در تقویم گردشگری کشور ثبت شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان نیز در خصوص این آئین اظهار کرد: پیرشالیار رویداد مهمی است که امسال در تقویم گردشگری کشور ثبت شد.

منصور مهرزاد افزود: نکته قابل توجه این آئین مردمی بودن آن است که خود مردم، ریش‌سفیدان و جوانان منطقه بانی برگزاری مراسم پیرشالیار می‌شوند.

وی تصریح کرد: در این مراسم نمایشگاه صنایع دستی و توانمندی‌های سنتی برپا شد تا زمینه آشنایی بیش از پیش گردشگران با صنایع دستی این منطقه فراهم شود.

وی برگزاری چنین رویدادهای فرهنگی و مردمی را منجر به جذب بیش از پیش گردشگران داخلی و خارجی در این منطقه دانست و اضافه کرد: این مهم می‌تواند در توسعه اقتصادی و صنعت گردشگری استان مؤثر واقع شود.

در این رویداد هر ساله مسؤولان برای آسایش و رفاه حال مردم برنامه‌ریزی‌ها یک لازم را انجام و نیروهای انتظامی، هلال احمر و اورژانس نیز در صورت لزوم در محل حضور می‌یابند تا در صورت نیاز به مردم ارائه‌ی خدمت دهند.

امسال در دومین روز این آئین به دلیل بی‌توجهی یکی از تماشاچیان با رفتن روی درخت گردو سقوط کرد و با کمک مردم و اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

براساس اعلام عابد حسینی عضو شورای شهر هورامان تخت حال این فرد مصدوم که در بیمارستان بوعلی مریوان بستری شد مساعد گزارش شده و بزودی ترخیص خواهد شد.

اینک امسال نیز رویداد مردمی پیرشالیار با تمامی اتفاقات و جذابیت‌هایش به پایان رسید و خاطره‌ای شیرین را برای مردم این منطقه از مهمان‌نوازی گردشگران گرفته تا حضور مسؤولان و تکاپوی نوجوانان و جوانان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم باستانی پیرشالیار رقم زد.