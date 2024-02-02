۴ نفر در حوادث ترافیکی شب گذشته اصفهان جان باختند

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه گازگرفتگی ساعت ۲۵ دقیقه بامداد به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی با بیان اینکه این حادثه به دلیل استفاده از ذغال برای گرمایش اتفاق افتاده است، افزود. یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای این عملیات گزارش شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه این حادثه در

خمینی شهر گزارش شده است، ادامه داد: چهار مصدوم این حادثه به بیمارستان ۹ دی منظریه منتقل شدند.

وی با اشاره به تصادف دو دستگاه ۲۰۶ نیز تصریح کرد: این حادثه ۷ دقیقه بامداد به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

عابدی با بیان اینکه این حادثه در اصفهان اتوبان ذوب آهن روبروی پل زندان گزارش شده است، گفت: ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای این حادثه ترافیکی اعزام شد.

وی با اشاره به مصدومیت چهار نفر شامل ۲ مرد و یک خانم و یک کودک دختر در این حادثه ابراز کرد: خانم ۸۰ ساله نیز در این حادثه جان باخت.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: مصدومان به بیمارستان شفا کلیشاد منتقل شدند.

وی حادثه واژگونی پراید و آتش گرفتن آن را دیگر حادثه شب گذشته استان اصفهان اعلام کرد و گفت: این حادثه ساعت ۲ و ۳۸ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

عابدی با اشاره به اینکه این حادثه

در فلاورجان روستای گلگون رخ داده است، اضافه کرد: یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای این حادثه اعزام شد.

وی با اشاره به فوت ۳ مرد ۲۰ ساله در این حادثه گفت: مرد ۱۷ ساله نیز در این حادثه مصدوم و به بیمارستان امام فلاورجان منتقل شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین به وقوع حادثه گازگرفتگی شهر گز اضافه کرد: این حادثه ساعت ۴ و ۸ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی با بیان اینکه این حادثه به دلیل قرار دادن لوله بخاری داخل سطل آب گزارش شده است، ادامه داد: یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای این حادثه اعزام شده است.

عابدی با اشاره به مسمومیت ۲ مرد ۵۰ و ۳۰ سال و زن ۴۸ سال در این حادثه تصریح کرد: این بیماران

به بیمارستان گلدیس منتقل شدند.