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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳

بازداشت چهار صهیونیست در مرز اردن و فلسطین اشغالی

بازداشت چهار صهیونیست در مرز اردن و فلسطین اشغالی

رسانه‌های عبری اعلام کردند که ارتش اردن چهار صهیونیست از جمله چند نظامی را در مرز فلسطین اشغالی بازداشت و سپس آزاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از بازداشت چهار اسرائیلی از جمله چند نظامی در مرز اردن و فلسطین اشغالی خبر دادند.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارتش اردن چهار اسرائیلی را که در میان آنها چند نظامی حضور داشتند، پس از عبور از مرز اردن و فلسطین اشغالی و وارد شدن به منطقه العقبه بازداشت کرد.

این رسانه صهیونیستی افزود که مقامات اردن برای جلوگیری از متشنج شدن اوضاع، پس از مداخله و پا درمیانی سریع وزارت امور خارجه و کنسولگری اسرائیل، این چهار نفر را پس از آنکه شخص شد که اشتباهی از مرز عبور کرده‌اند، آزاد کردند.

تلویزیون رسمی اردن هم اعلام کرد که نیروهای مرزبانی این کشور چهار اسرائیلی را که از مرز اردن و فلسطین اشغالی عبور کرده بودند، بازداشت کردند.

ارتش اردن نیز با صدور بیانیه‌ای، ضمن تأیید این خبر افزود که چهار اسرائیلی که به اشتباه از مرزهای غربی وارد این کشور شده بودند، بازداشت و از طریق مراجع رسمی به سرزمین‌های اشغالی بازگردانده شدند.

کد مطلب 6011826

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