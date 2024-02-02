نگرانی جبهه استکبار گسترش گفتمان مقاومت و انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبداله حاجیصادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم که در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه استان برگزار شد، اظهار داشت: بهترین فرصت برای حرکت، تعالی و اوج گرفتن فصل رجب، شعبان و رمضان است ضمن آنکه نقطه شروع آن یعنی ماه رجب از اهمیت والایی برخوردار است.
حجت الاسلام والمسلمین حاجیصادقی با اشاره به تقارن روز بعثت با دهه مبارک فجر و پیروزی انقلاب اسلامی بیان داشت: انقلاب اسلامی، تولد جدید اسلام ناب است و این نسبیت انقلاب و اسلام است.
وی عنوان داشت: انقلاب در طول این ۴۵ سال فراز و نشیبهای بسیاری داشته اما هیچگاه متوقف نشده است و به فضل خداوند متعال، دشمنان آن روز به روز در حال افول و عقب گرد هستند.
نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه اگر گذری به چند دهه اخیر داشته باشیم به معجزه انقلاب اسلامی پی خواهیم برد، افزود: در دهههای آغازین انقلاب دشمنان سعی داشتند تا با ایجاد غائله ها و فتنه های انقلاب را از ریل خود خارج کنند ولی به لطف خداوند یکایک آن فتنهها خنثی شد.
حجت الاسلام والمسلمین حاجیصادقی با تاکید بر اینکه انقلاب آینده روشنی دارد، افزود: صهیونسیمها خود را یک لشکر شکست ناپذیر میدانستند و بر این باور بودند که جنگ نباید در خاک خودشان باشد ولی امروز شاهد این هستیم که قدرت پوشالی آنها شکست فجیعی خورده است و به این باور رسیدهاند که در حال نابودی هستند.
وی با بیان اینکه گفتمان مقاومت در جهان زنده شده است، مطرح کرد: آمریکاییها و مستکبران از ایران، حزب الله لبنان و انصارالله یمن هراسی ندارند، نگرانی آنها در حقیقت از توسعه گفتمان انقلاب اسلامی و ظلم ستیز جهانی است.
نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: دشمن این را میداند که تنها راه شکست انقلاب اسلامی، تغییر باورها و اعتقادات و از میدان خارج کردن مردم است دقیقاً همچون صدر اسلام که یهودیان و مشرکین بوسیله برخی صحابه در تلاش بودند که اسلام را از میان بردارند.
وی اضافه کرد: یهودیان در زمان پیامبر اکرم جنگ نیابتی راه انداختند و مسلمان به جان هم افتادند، امروز نیز این قضیه صادق است. رژیم صهیونسیتی و حامیان آن میخواهند تا اراده مردم را بشکنند.
حجت الاسلام والمسلمین حاجیصادقی خاطرنشان کرد: انقلاب یک موتور محرکی بنام اسلام دارد که ماهیت انقلاب، دین است و سوخت رسان این موتور، مردم هستند.
نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: استکبار از طریق تمامی ظرفیت ها ی خود در صدد این است که مردم سنگر انقلاب را رها کنند.
حجت الاسلام والمسلمین حاجیصادقی عنوان داشت: غزه نماد مقاومت شده است، شکست رژیم صهیونسیتی از حماس بسیار بزرگ بود اما بزرگترین آن، شکست کل جبهه استکبار از زنان و بچههای غزه است چراکه اراده فلسطین و غزه نشکسته است و این را قطع به یقین بدانید که برنده نهایی آنان هستند.
نماینده ولی فقیه در سپاه خاطرنشان کرد: انقلاب زمینه ساز نهضت ظهور است و حوزه علمیه باید در جهاد تبیین جانفشانانه پا به عرصه بگذراند.
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