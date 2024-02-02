۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۵

رییس کمیته امداد مشگین شهر:

۱۶ باب مسکن مددجویی در مشگین شهر احداث می شود

مشگین شهر _ رئیس کمیته امداد شهرستان مشگین شهر گفت: همزمان با ایام الله دهه فجر ۱۶ باب مسکن مددجویی در شهرستان مشگین‌شهر افتتاح می شود.

احمدعلی محب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به مناسبت چهل و پنجمین جشن شکوهمند انقلاب اسلامی ۱۶ باب مسکن مددجویی به مبلغ ۴۸ میلیارد ریال با همکاری بنیاد مسکن احداث می‌شود.

وی احداث مسکن را اولویت اصلی خانوارهای تحت پوشش دانست و خاطرنشان کرد: مسکن یکی از نیازهای اولیه خانواده هاست که از سال های گذشته خدمات مسکن مددجویی همواره بر این امر متمرکز شده است.

رییس کمیته امداد شهرستان مشگین شهر گفت: بسته معیشتی برای ۵۰ خانوار به ارزش ۵۰ میلیون تومان در دهه مبارک فجر آماده شده و بین خانواده‌های تحت حمایت توزیع می شود.

محب تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان یاور محرومان تأمین مسکن مددجویان را به عنوان یک راهبرد مهم و اساسی در دستور کار خود قرار داده و در این راستا عملکرد مناسبی داشته است.

وی با بیان اینکه نهاد انقلابی کمیته امداد در عرصه‌های مختلف و تخصص‌های ویژه آماده خدمات رسانی است، افزود: کمیته امداد در راستای رفع محرومیت در نقاط مختلف شهرستان اقدامات اساسی انجام داده که تامین مسکن محرومان و مددجویان یکی از این اقدامات است.

کد مطلب 6011929

