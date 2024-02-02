به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابت‌های بین‌المللی فجیره با حضور یک هزار و ۷۴۰ تکواندوکار در ۴ رده سنی با حضور قهرمانان جهان و المپیک در روزهای ۱۵ تا ۱۷ بهمن ماه سال‌جاری در شهر دبی در کشور امارات برگزار خواهد شد.

در رده بزرگسالان ۵۴۴ تکواندوکار ثبت نام کرده‌اند که بر اساس برنامه اعلام شده ۱۵ بهمن ماه امسال مسابقات خود را در همه اوزان برگزار می‌کنند.

«حمید سلیمانی» تکواندوکار خوزستانی و اهل شهر اهواز در این مسابقات در وزن -۶۳ کیلوگرم شرکت خواهد کرد.

سلیمانی، قهرمان دانشجویان کشور و نیروهای مصلح کشور است و سابقه حضور را در رویدادهای بین‌المللی جام فجر و جام آزاد آسیا در کارنامه خود دارد.

مسابقات فجیره یکی از بزرگترین مسابقات و تورنمنت‌های بین‌المللی در تکواندو است که به نفرات اول ۲۰ امتیاز تعلق می‌گیرد که به رنکینگ المپیک آنها اضافه می‌شود.