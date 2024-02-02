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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۵۵

معاون استاندار اردبیل:

ایران با حضور حداکثری مردم در انتخابات اقتدار جهانی یافته است

ایران با حضور حداکثری مردم در انتخابات اقتدار جهانی یافته است

اردبیل- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: جمهوری اسلامی ایران با مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اقتدار جهانی یافته است و روز به روز بر این اقتدار افزوده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان صبح جمعه در نشست هم اندیشی مدیر کل و روسای ادارات تبلیغات اسلامی و مسئولین تشکل های دینی استان اردبیل با عنوان "مشارکت حداکثری، تجلی اراده ملی و بستر سازی تمدن نوین اسلامی" اظهار کرد: پرشور کردن فضای انتخاباتی، ثمره سیاسی عظیمی برای کشور دارد.

وی رکود و سکون در عرصه سیاسی را باعث تهاجمی عمل کردن دشمن دانست و خاطرنشان کرد: جامعه ای که در امر سیاست به ویژه انتخابات بی تفاوت باشد، دشمن مردم آن جامعه را به سمت انفعال هدایت می کند که در این میان بصیرت و روشنگری عامل خنثی سازی این ترفند خواهد بود.

قاسمیان همراهی مردم با جمهوری اسلامی را همواره عامل موثر در مشارکت حداکثری در صحنه انتخابات برشمرد و افزود: همراهی مردم با جمهوری اسلامی، اعتماد به منصفانه بودن انتخابات، موثر دانستن نتیجه انتخابات در تعیین وضعیت کشور و حضور شخصیت های شناخته شده و محبوب در انتخابات، از عوامل مهم در مشارکت حداکثری در انتخابات است.

رییس ستاد انتخابات استان اردبیل از روسای ادارات تبلیغات اسلامی، علما، روحانیون، مداحان و مسئولین هیئت های مذهبی و تشکل های دینی استان اردبیل خواست با تولید محتوای فاخر و اثربخش و برپایی جلسات تبلیغی در حوزه "تبیین اهمیت حضور حداکثری در انتخابات" مخاطبان خود را به شرکت گسترده همچون سنوات قبل در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری دعوت کنند.

کد مطلب 6011995

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    نظرات

    • دوست IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
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