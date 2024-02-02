کمک به صادرات تولیدات با دیپلماسی موثر در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در نماز جمعه این هفته رشت با گرامیداشت دهه مبارک فجر و یاد و نام شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران انفجار نوری بود که در سایه آن جوانان ایرانی با عزت، اراده و اتکا به توانمندی‌های خود پیشرفت‌های زیادی را متوجه ایران اسلامی کرده‌اند.

وی با اشاره به تأسف رهبر انقلاب و دغدغه ایشان مبنی بر اینکه پیشرفت‌ها و دستاوردها به سمع و نظر مردم رسانده نمی‌شود، گفت: خیلی مواقع خدمات انجام شده مورد بی توجهی قرار می‌گیرد و زحمات دیده نمی‌شود لذا با فعالیت مناسب رسانه‌ای باید به گوش مردم رسانده شود از طرفی تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود موانع، انسان را امیدوار می‌کند چرا که این پیشرفت‌ها نسبت به رشد هشت درصدی ایران نوید می‌دهد.

امام جمعه رشت با تاکید بر اینکه کمک به صادرات تولیدات و صنایع ایران با دیپلماسی مؤثر باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: از سال ١٣۵٧، ایران وارد باشگاه ارسال ماهواره و هوافضا شد و با تقویت موشک‌های فضایی موشک‌های فراوانی را به فضا فرستاده است.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه اخیراً ایران در هفته دو موشک ارسال کرده که زمینه ساز رشد چشمگیر صنعت هوا و فضای جمهوری اسلامی بوده است، گفت: توقف در فعالیت ماهواره‌ای به بهانه برجام در دولت یازدهم و دوازدهم موانعی ایجاد کرده بود که بعد از بی تعهدی آمریکا این مهم از سر گرفته و رشد فراوان را متوجه ایران کرده است.

وی با بیان اینکه غنای ١٨ درصد اورانیوم قبل از برجام و توقف در دوران برجام، امروز به ۶٠ درصد رسیده است، افزود: صادرات ایران در نفت به بیش از یک میلیون بشکه رسیده و با وجود بهتان و ایجاد موانع ایران به ویژه مساله fatf، با ایستادگی ایران، پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم.

امام جمعه رشت با اشاره به اینکه این کشورها با اضافه گویی و ناتوانی در برابر قدرت علنی جوانان ایرانی می‌گویند ایران با وجود مشکلات معیشتی اقدام به علم آفرینی در حوزه فضایی پرداخته است، تصریح کرد: مگر خودتان مشکلات اقتصادی و معیشتی ندارید؟ آیا آن را مانع فعالیت‌های علمی و فنی خودکرده اید که اینگونه بی خردانه نسخه پیچی می‌کنید؟

وی خطاب به دولت نسبت به واریز عیدی‌ها و افزایش یک باره قیمت‌ها در بازار گفت: وقتی عیدی به حساب کارمندان و کارگران واریز می‌کنید چه نفعی برای کارمندان و کارگران دارد وقتی با افزایش یک باره قیمت‌ها بعد از آن مواجه می‌شوند، این مساله برازنده نظام اسلامی ایران نیست، باید فکر کنند اگر قرار است عیدی بدهند نیاید قیمت‌ها را بالا ببرند، اکنون هنوز واریز نشده افزایش قیمت بسیار ملموس شده که به دولت توصیه می‌کنم تا چاره اندیشی کند.