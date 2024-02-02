سکوت در برابر جنایات استکبار، خیانت به انسانیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های نماز جمعه کرج با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر جهاد تبیین در سال‌های اخیر گفت: این موضوع از سال ۱۳۷۹ مورد توجه قرار گرفت اما در یکی دو سال اخیر به صورت ویژه و بسیار بر آن تاکید شد. جهاد تبیین مورد تاکید اولیای دین نیز بوده است، بنابراین همه باید به آن توجه کنیم.

وی با اشاره به فرمایش خداوند در قرآن کریم مبنی بر خطرناک بودن دشمنی و کینه جریان یهود، نماد اصلی یهود را در دوران کنونی صهیونیست‌ها دانست که خطراتی را برای اسلام و مسلمین ایجاد کرده‌اند و افزود: یکی از مهم‌ترین جنگ‌های رسول خدا (ص) جنگ خیبر بود که در آن یهود از سپاه اسلام شکست سنگینی خورد و مرکز اصلی توطئه‌ها و دسیسه‌های آنها از بین رفت.

نماینده ولی فقیه در استان البرز بیان کرد: در دوران حضرت امیرالمومنین (ع) یهود توسط ایشان منکوب شد. امروز نیز در یمن قهرمان کسانی که به دست امام اول شیعیان، مسلمان شده‌اند یهود را زمین گیر کرده‌اند و به زودی آن را منکوب می‌کنند. ۲۴ رجب سالروز فتح خیبر است؛ همان جنگی که حضرت علی (ع) در آن سخت به مبارزه پرداخت و با کار فرهنگی و تبیینی رسول خدا را شاد کرد.

کار فرهنگی به اندازه فتح خیبر ارزش دارد

حجت الاسلام والمسلمین حسینی همدانی جهاد تبیین را نوعی اقدام فرهنگی خواند و کار فرهنگی را به اندازه فتح خیبر ارزشمند دانست و مطرح کرد: امام خمینی (ره) در مورد عظمت مبعث فرمودند که از ابتدا تا انتهای خلقت، شریف‌تر از حضرت محمد (ص) نیامده است زیرا بعثت پیامبر (ص) حیات بشر بوده و انسان را زنده کرده است.‌

وی با بیان اینکه هدف از خلقت پیامبر (ص) اقامه عدل و قسط در زندگی فردی و اجتماعی بشر در جامعه و برپایی حکومت الهی بود، افزود: حکومت‌های اسلامی به منظور برقراری عدالت برپا می‌شوند اما حکومت‌های غیرالهی با هر شیوه حکومتی، یک عیب و نقص مهم دارند که مصالح و خواسته‌های فرد یا جامعه معینی را به تشخیص گروهی از مردم بر همه تحمیل می‌کنند.

امام جمعه کرج عنوان کرد: در این روش سرنوشت انسان‌ها در اختیار کسانی است که خطا در تشخیص و اشتباه در تصمیم گیری دارند و عدالت و امانتداری آنها قابل اعتماد نیست، در صورتی که در حکومت الهی، مبنای تصمیم‌گیری ها خواست و مصلحت خداست و قانون خدا را در جامعه بشری پیاده می‌کند، بنابراین حکومت انبیا یعنی حکومت قانون خدا.

فرزندان ایران دنیای دشمنان را جهنم خواهند کرد

نماینده ولی فقیه در استان البرز خاطرنشان کرد: هدف اصلی و نهایی انبیا که سعادت حقیقی انسان را تأمین می‌کند، بنده خالص بودن برای خداست و قرآن کریم نیز به صورت مکرر به این موضوع اشاره می‌کند و برقراری عدالت در زندگی فردی و اجتماعی را لازمه تشکیل حکومت و مقدمه اخلاص در عبادت قرار داده است.

به گفته وی، درسی که امروز می‌توان از بعثت گرفت، این است که همه مردم دنیا فقط بندگی خدا را کنند و زیر بار ظلم طاغوت نروند و در مقابل آن قیام کنند. امروز آمریکا و اذنابش طاغوت هستند و سکوت در برابر جنایات آنها خیانت به انسان و انسانیت است. آنها قبل از تشکیل هر دادگاهی در دادگاه وجدان انسان‌های آزاده دنیا محکوم شدند اما دست از ددمنشی بر نمی‌دارند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی همدانی از بین بردن این مجسمه‌های پلید و خبیث در گرو وحدت و انسجام جهان اسلام دانست و متذکر شد: دشمنان بدانند اگر هرگونه اقدامی نسبت به جهان اسلام داشته باشند، فرصت مشاهده نتیجه آن را نخواهند داشت و فرزندان باصلابت ایران اسلامی تمام دنیای آنها را جهنم خواهند کرد.

شناسایی جاسوسان رژیم صهیونیستی در ۲۸ کشور جهان

امام جمعه کرج با تاکید بر اینکه آمریکا، اسرائیل و جهان استکبار بدانند که هیچ نقطه‌ای برای آنها امن نیست، خاطرنشان کرد: دست مریزاد به سربازان گمنام امام زمان (عج) که با عملیات ترکیبی، اطلاعاتی و ضداطلاعاتی علیه سازمان‌های جاسوسی رژیم منحوس کودک کش صهیونیستی، جاسوسان آنها در ۲۸ کشور جهان شناسایی کردند.

وی عاقلانه ترین کار دشمنان برای حفاظت از خودشان را ترک منطقه عنوان و بیان کرد: امام راحل با درس آموزی از اهل بیت، حکمت، الهام و سیاست را با یکدیگر ترکیب و رسالت انبیا و رهبران الهی را تبیین و عملیاتی کرد. ایشان در برابر صهیونیست‌ها موضع گرفتند و خبر از فروپاشی شوروی دادند و این یعنی هماهنگی سیاست و معرفت.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی این تفکر و روش را در بیانیه گام دوم ترسیم کرده‌اند و همه باید این مسیر را طی کنیم، اظهار کرد: پرتاب چهار ماهواره در طول دو هفته اروپایی‌ها و غربی‌ها را به شدت عصبانی و منکوب کرد که این موفقیت‌ها و دستاوردهای جبهه مقاومت نشان دهنده زنده و پیش رونده بودن انقلاب اسلامی است.