چهار هزار کلاس درسِ کشور، همزمان از بشاگرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر آموزش و پرورش به عنوان نماینده رئیس جمهور در دومین روز از سفر به استان هرمزگان صبح جمعه وارد شهرستان بشاگرد شد و با حضور در مدرسه «شهید ذاکر جعفری» شهر گوهران به صورت همزمان هزار مدرسه کشور را به ظرفیت چهار هزار کلاس درس به بهرهبرداری رساند که ۲۰۰ مدرسه با ۸۰۰ کلاس درس در استان هرمزگان است.
رضا مراد صحرایی، با اشاره به اینکه پیشرفتهای ما ناشی از حس عدالت خواهی و عدالت ورزی است، گفت: در طول ۳۰ ماه خدمت دولت مردمی، ۶ هزار و ۷۵۰ مدرسه در قالب ۳۱ هزار و ۸۷۷ کلاس درس احداث و تحویل دانشآموزان کشور شد که این نشان میدهد دولت برای تحقق عدالت، تلاش شبانهروزی را انجام داده است.
وی با قدردانی ویژه از خیران مدرسهساز که در تحقق این انقلاب مدرسهسازی و در ساخت سه هزار و ۷۸۶ از این مدارس مشارکت داشتند، گفت: ۴۱۰ هزار میلیارد ریال سهم ما از منابع دولت و کمک خیران برای ساخت این مدارس (۳۱ هزار و ۸۷۷ کلاس درس) بوده است و تبدیل شدن ایران به کارگاه مدرسهسازی نشان از اهتمام دولت برای ساختن آینده کشور دارد.
وزیر آموزش و پرورش با ابراز اینکه بیش از ۶۰ درصد از کل پروژههای آموزشی در روستاها احداث شده است، یادآورشد: از این پروژههای آموزشی، تعداد زیادی ورزشی و پرورشی هستند که نشان میدهد در جستجوی عدالت، تحقق پرورش در کنار آموزش هم امکانپذیرتر میشود و عدالت دست مایه قوی برای تحقق بسیاری از اهداف ما است.
جهش مدرسه سازی در دولت سیزدهم
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز گفت: این مدارسی که امروز با ظرفیت چهار هزار کلاس درس تقدیم دانشآموزان شد، رویکرد اصلی آن تکثیر نیت خیرخواهانه است؛ در این دولت ۶ هزار و ۷۰۰ فضای آموزشی با پروژههایی که امروز افتتاح شده، به فضاهای آموزشی کشور اضافه شده است.
حمیدرضا خان محمدی افزود: بخش عمدهای از این اتفاق بزرگ به دلیل مسیر سفرهای استانی رئیس جمهور به استان بوده که دستور برای اجرای و اقدام این فضاهای آموزشی را صادر کرده است.
وی بیان کرد: اگر جهشی در زمینه مدرسهسازی شده است، به دلیل حضور میدانی ایشان در مناطق هست که امروز بنا داشتند در اینجا (شهرستان بشاگرد) حضور داشته باشند.
این مسؤول گفت: امیدواریم با راهبرد و همکاری خیران و نیت خیری که این عزیزان دارند، سال آینده بتوانیم ظرفیتی که در ۲ سال و نیم گذشته تحویل دادیم، معادل ۲ سال گذشته در سال آینده برنامه یزی منابع اعتباری دیدیم و این سرعت اتفاق خواهد افتاد.
خان محمدی اضافه کرد: اولویت افتتاح مدرسه را در بشاگرد که مورد تاکید دولت و رهبرمعظم انقلاب بود، قرار دادیم چرا که نگاه ویژه ای به این مناطق محروم و کمتر برخوردار دارند.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، با اشاره به ۶۴ درصد مدارس ساخته شده در دولت سیزدهم مدارس روستایی و حاشیهای بوده است، گفت: این نشان از نگاه دولت به مناطق کم برخودار دارد که امیدواریم با عدالت آموزشی زمینه حل مساله مدرسه سازی و تجهیزات کیفیت آموزشی این مشکلات را مرتفع کنند.
افتتاح ۸۰۰ کلاس درس در هرمزگان
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان نیز گفت: در سفر رئیس جمهور ۲۰۰ واحد آموزشی با ۸۰۰ کلاس درس در مناطق بیست و سه گانه استان با اعتبار ۱۰ هزار میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
محمد قویدل افزود: همچنین ۳۰۲ کلاس درس که با ۳۰۰ میلیارد ریال، هوشمند سازی شده است.
وی با اشاره به طرحهای ورزشی آموزش و پرورش در سفر رئیس جمهور به استان افزود: در قالب طرح سردار شهید سلیمانی ۶۶ طرح شامل ۶ سالن ورزشی و ۶۰ زمین بازیهای ساحلی و زمین چمن مصنوعی در مدارس استان با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به اینکه هنرستانهای جوار یکی از طرحهای پیشران در آموزش و پرورش استان است، اظهار کرد: ۲۸ هنرستان صنایع آماده استفاده دانشآموزان است که با مشارکت صنایع و بخشهای مختلفی که با ما همکاری داشتند، به شکل وابسته و جوار آماده شد.
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