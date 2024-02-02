صعود سپاهان به رده سوم/ تقسیم امتیازات در کازرون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، صبح امروز جمعه ۱۳ بهمن ماه، هفته یازدهم نوزدهمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور با برگزاری چهار دیدار آغاز شد که طی آن تیم سنگ آهن بافق یزد صدرنشین لیگ با یک تساوی در کازرون متوقف شد، فولاد هرمزگان به پیروزی رسید و فولاد مبارکه سپاهان با گلباران سنندج به رده سوم صعود کرد.

در مهمترین و حساس‌ترین بازی هفته یازدهم سنگ‌آهن بافق مهمان زاگرس جنوبی کازرون بود که طی یک بازی مهیج، دو تیم در نهایت به تقسیم امتیاز این بازی رضایت دادند. نیمه اول این بازی با برتری کازرون به پایان رسید و این برتری در نیمه دوم نیز ادامه یافت اما سنگ‌آهن در دقایق پایانی توانست نتیجه را به تساوی ۳۱ بر ۳۱ بکشاند تا با یک امتیاز کازرون را ترک کند.

در دیگر بازی امروز فولاد هرمزگان با برتری ۲۸ بر ۲۳ شهید چمران لارستان را از پیش رو برداشت تا با ۲ امتیاز این دیدار ۱۷ امتیازی شود و در رده دوم جدول باقی بماند.

سپاهان که میزبان سنندج بود، کار سختی برای پیروزی نداشت و با نتیجه ۴۸ بر ۲۷ هر دو امتیاز این بازی را به نام خود ثبت کرد تا بخاطر تفاضل گل بهتر نسبت به زاگرس جنوبی کازرون به رده سوم صعود کند. شهدای رزکان البرز نیز که به گچساران رفته بود، کار سختی برای پیروزی در این دیدار داشت و در نهایت با یک گل بیشتر توانست برنده این دیدار شود.

نتایج کامل مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر هندبال بانوان به این شرح است:

فولاد هرمزگان ۲۸ - شهید چمران لارستان ۲۳

نفت و گاز گچساران ۲۵ - شهدای رزکان البرز ۲۶

زاگرس جنوبی کازرون ۳۱ - سنگ‌آهن بافق ۳۱

فولاد مبارکه سپاهان ۴۸ - سنندج ۲۷

با این نتایج سنگ آهن بافق با ۱۹ امتیاز کماکان صدرنشین است، فولاد هرمزگان با ۱۷ و سپاهان و زاگرس جنوبی کازرون با ۱۵ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم ایستادند. شهدای رزکان البرز با ۱۴، نفت و گاز گچساران با ۵، شهید چمران لارستان با ۳ و سنندج بدون امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند. هفته دوازدهم لیگ برتر هندبال بانوان ۲۰ بهمن ماه برگزار می‌شود.