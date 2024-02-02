۲۰ طرح آموزش در گلستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فراهی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز همزمان با سراسر کشور شاهد بهره برداری از ۲۰ طرح آموزش در گلستان بودیم.

وی افزود: با افتتاح این طرح‌ها هفت هزار متر مربع به فضاهای آموزشی و پرورشی گلستان اضافه شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان با اشاره به اینکه با افتتاح این پروژه‌ها ۷۳ کلاس درس به فضای آموزشی اضافه شد، گفت: برای افتتاح این تعداد پروژه مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

گفتنی است در ایام دهه فجر امسال حدود ۵۰ کلاس درس با ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از لحاظ گرمایشی در استان استانداردسازی می‌شوند.