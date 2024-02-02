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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۳۲

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان:

۲۰ طرح آموزش در گلستان به بهره برداری رسید

۲۰ طرح آموزش در گلستان به بهره برداری رسید

گرگان- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان از بهره برداری ۲۰ طرح آموزشی در گلستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فراهی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز همزمان با سراسر کشور شاهد بهره برداری از ۲۰ طرح آموزش در گلستان بودیم.

وی افزود: با افتتاح این طرح‌ها هفت هزار متر مربع به فضاهای آموزشی و پرورشی گلستان اضافه شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان با اشاره به اینکه با افتتاح این پروژه‌ها ۷۳ کلاس درس به فضای آموزشی اضافه شد، گفت: برای افتتاح این تعداد پروژه مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

گفتنی است در ایام دهه فجر امسال حدود ۵۰ کلاس درس با ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از لحاظ گرمایشی در استان استانداردسازی می‌شوند.

کد مطلب 6012091

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