بودجه یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی شهرداری ورامین در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مؤمنی در سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه ورامین طی سخنانی گفت: هزینه فرهنگی سرمایه گذاری است و به همین دلیل بودجه آن دو و نیم برابر شده است و ترویج معارف اسلامی و بهره گیری از حقوق شهروندی برای تمامی شهروندان توسط مدیریت شهری یک ضرورت است.

وی به برخی از اقدامات مدیریت شهری در ورامین اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری المپیادهای ورزشی متعدد با حفظ نشاط اجتماعی، باز پیرایی پارک‌های شهر، حل مشکلات تعاونی‌های سطح شهر بابت رفع ساخت و سازهای زمین‌های آن، شروع پروژه‌های سیمای شهری، اخذ مجوزات کمیسیون‌های ماده پنج با حدود ۱۰۰ پرونده، توافق جهت احداث پارک فدک در منطقه گل تپه در دهه فجر، ساخت سالن همایش و پردیس سینمایی با بخش خصوصی، رفع مشکل پارکینگ طبقاتی، تجهیز شهر بازی پانزده خرداد، اتمام پروژه سالن‌های ورزشی در خیرآباد و بانوان در پارک خانواده، روشنایی کمربندی شمالی و معابر اصلی شهری بطول پانزده کیلومتر، احداث پارک غدیر خیرآباد که مطالبه ۲۵ ساله مردم این منطقه بود، ساخت سه پارک در منطقه امر اباد و موسی آباد، تعبیه دروازه شهر در میدان کفن پوشان، خرید اسنوکر برای آتش نشانی از جمله مواردی بوده است که انجام شده است.

مؤمنی در خصوص اهدای زمین در طرح ملی مسکن نیز بیان داشت: توافق ۵۲ هکتار از زمین‌های بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان با شهرداری صورت گرفته که قرار است، در شمال شهر ورامین این ساخت و سازها انجام شود.

شهردار ورامین ادامه داد: شروع پروژه بازنگری طرح تفصیلی در شهر که تحول بزرگی در شهرسازی است، انجام شده است و برای اولین بار اطلس جامع سرمایه گذاری در راستای شناسایی ظرفیت‌های شهر راه اندازی شده است.

وی راه اندازی پروژه بزرگ خدمات بزرگ دولت الکترونیک را توسط شهرداری با فیبر نوری یک دستاورد برزگ نامید و عنوان کرد: پروژه فیبر نوری فاز اول آن سال گذشته بطول چهل کیلومتر صورت گرفت و فاز دوم آن از دهه فجر استارت خواهد خورد.

مدیریت شهری ورامین اضافه کرد: مشارکت املاک شهرداری و بارگذاری آن جهت سرمایه گذاری انجام شده است و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی شهرداری بوده است که در این خصوص پانصد هزار مترمربع آسفالت ریزی انجام شده است.

وی افزود: بابت افزایش نظم و امنیت در ورامین سه زمین از زمین‌های شهرداری به نیروی انتظامی بابت ساخت کلانتری در خیرآباد، امرآباد و کاظم آباد واگذار شده است.

مؤمنی تصریح کرد: ساخت آرامستان از سال قبل شروع شد و امیدواریم در دهه فجر سال آینده افتتاح آن انجام شود.

وی در خصوص احداث کمربندی جنوبی شهر که به رفع ترافیک ورامین منجر خواهد شد، نیز گفت: تا پایان سال شش کیلومتر از این کمربندی ساخته خواهد شد و با انعقاد قرارداد با سه پیمانکار تا سال آینده کمربندی جنوبی ورامین به کمربندی جنوبی قرچک وصل خواهد شد.

شهردار ورامین در خصوص تحقق بودجه بیان داشت: اجرای سامانه خزانه داری در شهرداری برای شفاف سازی به صورت سیستمی صورت گرفته و در سال گذشته و امسال بودجه ما محقق شده و برای سال آینده بودجه یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی بسته شده است که شصت درصد آن عمرانی خواهد بود.

وی افزود: پایش تصویری با نصب دوربین‌های مدرن در معابر شهری انجام شده است و پیگیری بابت نوسازی حمل و نقل عمومی با خرید چهل و پنج دستگاه اتوبوس و ون صورت گرفت و تعدادی از آنها واگذار شده است و منتظر واگذاری بقیه آن هستیم.