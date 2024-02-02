به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد محمدی در خطبههای نماز جمعه جم اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران در عرصههای مختلف از جمله علمی، دفاعی، سیاسی و… دستاوردها و پیشرفتهای بزرگی را به دنبال داشته است.
وی با اشاره به اینکه در شهرستان جم نیز پیشرفتها و دستاوردها قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست افزود: در همین دولت در چند سال اخیر در شهرستان جم اتفاقات خوبی در حوزه علمی، راهها، آب عمران شهری افتاده است.
امام جمعه جم با گرامیداشت روز فناوری فضایی اظهار داشت: واکنش غرب به پیشرفتهای خیرهکننده ایران در هوا فضا تحیّر و عصبانیت بوده است.
وی تاکید کرد: زمانی که ماهواره تحقیقاتی «ثریا» ۵۰ کیلوگرمی با «ماهوارهبر قائم ۱۰۰» در ۳۰ دی امسال در مدار ۷۵۰ کیلومتری زمین قرار گرفت، حملات علیه ایران را آغاز کردند.
محمدی تصریح کرد: برای آمریکاییها و کشورهای غربی حصول ایران به این پیشرفتها با وجود چهار و نیم دهه تحریم، تهدید و فشار، سخت و سنگین است چراکه حاوی این پیام مهم و راهبردی است که میتوان هم استقلال سیاسی داشت و به آمریکا و غرب وابسته نبود و از آنها نترسید و هم در همه زمینهها پیشرفت خیرهکننده داشت.
امام جمعه جم ادامه داد: آنچه امروزه سیطره آمریکا و غرب را به شدت تضعیف کرده است، انتشار جهانی همین پیام راهبردی است. گذشت دوران تثبیت نظام امروز دوران صدور اقتدار نظام الهی است.
وی با بیان اینکه از ۱۵ مهرماه تاکنون، آمریکا حدود ۱۷۰ بار مورد حمله قرار گرفته است که تماماً در عراق و سوریه بوده است گفت: حمله به پایگاه «برج ۲۲» در اردن، فقط یکبار و در روزهای اخیر انجام شد. برج ۲۲ از یک موقعیت راهبردی مهم برخوردار است.
محمدی بیان کرد: حضور مؤثر در میدان و مجاهدت تا رسیدن به قله و میدان پیش رو یعنی انتخابات بسیار مهم است که هم حق ملت برای رشد بیشتر هم تکلیف جهت پاسداشت همه مجاهدتها وتقویت مبانی است.
وی خاطرنشان کرد: هم حضور حداکثر هم انتخاب اصلح و همه ایجاد زمینه حضور مردم یک امر حیاتی و مهم است و همه تلاش کنند و مجاهدت کنند و قطعاً به فضل الهی راه حق پیروز است.
امام جمعه جم اظهار کرد: مراسم بزرگ قرآنی مبعث در روستای ولایتمدار آبگرمک برگزار میشود که یک مراسم محوری و شهرستانی و باشکوه است و همه موثرین مشارکت کنند.
وی افزود: در مورد فرودگاه جم هفته گذشته کارشناسان سازمان هواپیمایی کشور در فرودگاه حضور یافتند و با کارشناسی دقیق و عدم مشکل ناوگان راهبری مجوز راه اندازی صادر کردند و مانعی برای انجام پرواز وجود ندارد و به زودی پرواز آزمایشی هم در فرودگاه انجام خواهد شد.
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