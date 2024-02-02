آنیما احتیاط با «فراشُد» به والی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، گالری والی میزبان نمایشگاهی از جدیدترین آثار آنیما احتیاط، نقاش، نویسنده و هنرمند مفهومی با عنوان «فراشُد» شده است، نمایشگاهی شامل ۱۵ تابلو در ابعاد مختلف که جز سه اثر، مابقی جدید هستند و در سال ۱۴۰۲ خلق شده‌اند.

آنیما احتیاط درباره دلیل انتخاب عنوان «فراشد» برای این نمایشگاه و مشخصه این کارها گفت: در نگاه من فراشد چیزی است که پیوسته در حال شدن است و انجامش توأم با کمال یا رشد؛ به این دلیل نام «فراشد» را روی این پروژه گذاشتم. در ابتدای پروژه، کارها جنبه بافت داشتند و مسطح بودند؛ ولی در روند کار ۲ پارامتر که نامشان را «مکان فضا» گذاشتم، وارد نقاشی‌ها شدند و از آن‌جا نقطه عطفی در کارم و برای من به وجود آمد که بتوانم گستره وسیعی از شیوه‌های بیانگری را البته به زبان انتزاع در پیش بگیرم.

این هنرمند به گفته خود، قصد دارد در پروژه‌های آتی بیشتر به سمت مینی‌مالیسم و حضور قطعات مفهومی روی تابلو حرکت کند.

احتیاط در استیمنت خود بر این نمایشگاه با گریز به کودکی اش در شهر بادگیرها نوشته است: «به یاد دارم کودکی‌ام را در یزد و کارگاهی قدیمی را که زنان آنجا فرش می‌بافتند. یکی از زن‌ها که چهره رنج دیده داشت از روی نقشه نگاه می‌کرد و با ریتم فریبنده (انگار شعری را دکلمه می‌کرد) نقشه را می‌خواند و دیگران نخ‌های رنگارنگ آویزان را از دار قالی بر می‌داشتند و رنگ ها با حرکت دست‌ها در هم می‌آمیخت و فرش بافته می‌شد. نخ‌های رنگارنگِ کنار هم که از دار قالی آویزان بودند و به حرکت دست‌ها گره می‌خوردند، زیر نور، برای من از نقوش روی فرش جذاب‌تر به چشم می‌آمد. این خاطره سال‌ها بعد، وقتی برای اولین بار «رنگین کمان» را در آسمان یزد دیدم و میخکوب شدم، گره خورد. کارهای اولیه این پروژه ملهم از رویدادهای فوق و منسوجات است اما در یک «فراشُد»، موضوعی که بعدها مورد مطالعه قرار دادم، تداخل طیف‌های نقاشی با ساحت‌های «مکان فضا» بود. پرسش این است که چطور می‌توان طیف‌های «مکان فضا» را در نقاشی لایه بندی کرد؟ تابلوهایی که در ساحت این پرسش تولید شده‌اند، تلاشی است برای تداخل این ایده مفهومی از طریق مدیوم نقاشی.»

آنیما احتیاط متولد سال ۱۳۵۹ در یزد است. تاکنون بیش از ۳۷ نمایشگاه در زمینه‌های متنوع از جمله نقاشی و هنرهای اجرایی برگزار کرده است. از او همچنین بیش از ۱۰ جلد کتاب در زمینه شعر و رمان منتشر شده است.

نمایشگاه «فراشُد» تا ۱۷ بهمن ادامه دارد و علاقه مندان برای دیدن این آثار می‌توانند به گالری والی به نشانی میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۷۲ مراجعه کنند. گالری شنبه‌ها تعطیل است و ساعات کار آن در سایر روزها ۱۲ تا ۲۰ است.