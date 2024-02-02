به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبههای این هفته از نماز جمعه شهر یاسوج افزود: آمریکا خود جنایتکار بوده و از جنایتکاران در منطقه نیز حمایت میکند.
وی با بیان اینکه آمریکا در هر جایی که حضور پیدا میکند، دست به فساد و قتل میزند، اظهار کرد: انسانهای بیگناه زیادی در غزه کشته میشوند و آمریکا شریک این جنایت است.
امام جمعه یاسوج با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی زنان و کودکان بیگناه را به خاک خون میکشد، تصریح کرد: کشته شدن این همه انسان بیگناه برای آمریکا اهمیتی ندارد، اما برای مرگ سه سرباز خود تمام دنیا را تهدید میکند.
حسینی با تاکید بر اینکه ایران در صورت تعرض هر کشوری به این سرزمین، پاسخ سختی خواهد داد، اظهار کرد: اگر تهدیدهایی که توسط آمریکاییها علیه کشور ما صورت میگیرد، اجرایی شود، مطمئن باشید که ملت ایران پاسخی پشیمان کننده با آنها خواهند داد.
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