رفع موانع بهترین راهکار حمایت از تولیدکنندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید مرادپور در خطبههای این هفته نماز جمعه ابهر با بیان اینکه یکی از بهترین راههای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران، رفع موانع است، متذکر شد: گاهی بروکراسیهای اداری و هزینههایی که در این راه میشود، سبب انصراف سرمایهگذاران و تولیدکنندگان از تولید و سرمایهگذاری میشود.
وی با تاکید بر اینکه گاهی برای تسهیل امور از پیشرفتهای حیرتانگیز کشور استفاده نمیکنیم، اظهار کرد: از بسیاری از فناوریها به نفع تولید در کشور استفاده نمیشود، این امر در حالی است که ما ظرفیتهای بسیار زیادی داریم که باید از آنها به درستی بهره گیریم.
خطیب نماز جمعه ابهر با اشاره به اینکه فرهنگ درست مصرف کردن حاملهای انرژی نیز از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود، عنوان کرد: گاهی اوقات به طور مثال در پمپ بنزینها شاهد ریخته شدن بنزین فراوان بر روی زمین هستیم و این امر در حالی است که همین بنزین یک سرمایه ملی است که نباید هدر برود و گاهی نیز با سرد یا گرم شدن هوا شاهد اسراف در مصرف برق، گاز و آب هستیم.
امام جمعه ابهر با تبریک به نیروهای اطلاعاتی بابت ضربه اطلاعاتی که به موساد زدند، تصریح کرد: این ضربه یک ضربه بسیار اساسی است که نه تنها در ایران، بلکه در منطقه نیز توانستند موساد را زمینگیر کنند. نیروهای اطلاعاتی ما برای تامین امنیت زحمات فراوانی میکشند اما به علت حساسیتها نمیتوانند بسیاری از اقدامات و دستاوردها را بازگو کنند، ابراز کرد: از این نیروهای مخلص و انقلابی کمال قدردانی را داریم.
وی با اشاره به فرا رسیدن ایام پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر، تاکید کرد: امسال انقلاب ما ۴۵ ساله است و این ۴۵ سالگی در حالی است که از همان آغازین روزهای انقلاب در سال ۵۷ یک دنیا برای مقابله با انقلاب ما به پا خاست.
خطیب نماز جمعه ابهر با بیان اینکه در همان دوران کودکی انقلاب، یک جنگ جهانی تمامعیار را علیه کشور ما به پا کردند، افزود: همه ابرقدرتها و کشورهای مرتجع منطقه سلاحهای فراوانی را در اختیار صدام قرار دادند تا کشور ما را از پا دربیاورند اما به برکت مردم، این انقلاب کماکان سر پا است و امروز شاهدیم که انقلاب اسلامی قدرتمند و دشمنان انقلاب ضعیفتر شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که برخی از افراد در داخل کشور بر سر برخی مسائل نامهربانی میکردند و مردم را ناامید میساختند، در همان زمان ما نیروهای مقاومت بینالمللی را ایجاد کرده و دور تا دور کشورمان یک حلقه حفاظتی و امنیتی محکم چیدیم که امروز از آن بهره میبریم.
مرادپور با تاکید بر اینکه باید قدر این انقلاب را دانسته و اجازه ندهیم وسوسه خناسان در دل ما لانه کند، ادامه داد: یکی از چیزهایی که امروز دشمنان بر روی آن خیلی تمرکز کردهاند، مسئله انتخابات است.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ما تنگه احد است و هر اتفاقی که بیفتد ما نباید این تنگه را رها کنیم، گفت: دشمن هر شعبدهبازی که کند، نباید اجازه دهیم که به این تنگه رخنه کرده و از پشت به ما خنجر بزند حتی امام عزیزمان نیز فرمود اگر به این انقلاب ضربه بزنند سیلی میخورید که نمیتوانید بلند شوید.
امام جمعه ابهر با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین مصداقهای حضور مردم در انقلاب، انتخابات است، خاطرنشان کرد: کسانی که حتی از وضعیت فعلی ناراضی هستند نیز باید در انتخابات شرکت کرده و با انتخاب خود وضعیت را تغییر دهند.
وی با اشاره به بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه توانمندیهای تولید داخلی که در عرصههای مختلف توانمندیهای کشور به نمایش گذاشته است، اظهار کرد: این بازدید بسیار شوق برانگیز بود اما رهبر فرزانه انقلاب ابراز تاسف کردند که این دستاوردها به مردم گفته نمیشود تا مردم بدانند که کشور حتی در اوج تحریمها و مشکلات نیز متوقف نیست و دستاوردهای فراوانی دارد.
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