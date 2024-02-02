مسوولین تلاش کنند مشکلات جامعه حل شود

شهرکرد_امام جمعه موقت شهرکرد گفت: مشکلات زیادی در سطح جامعه وجود دارد، مسوولین نیز در تلاش برای رفع آن‌ها هستند اما باید تلاش خود را در این راستا دو چندان کنند.