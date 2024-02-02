مسوولین تلاش کنند مشکلات جامعه حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرکرد با اشاره به فضیلت اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف به نحوه مطلوب و با جمعیت قابل توجه اجرا شد و این برنامههای معنوی در جامعه اسلامی و در همه جوامع و اقشار تأثیرگذار است.
وی با اشاره به سالروز ورود امام خمینی (ره) افزود: انقلاب اسلامی با ورود امام راحل به خاک ایران اسلامی به پیروزی رسید و رژیم کهن و پوسیده شاهنشاهی به زباله دان تاریخ افتاد.
امام جمعه موقت شهرکرد بیان داشت: از نظر تاریخی انقلاب اسلامی در روند گذر تاریخ تأثیرگذار بود و چه بسا اگر انقلاب اسلامی به پیروزی نرسیده بود با زیاده طلبی شوروی ایران به ایرانستان تبدیل میشد.
وی خاطر نشان کرد: زیاده طلبیهایی آمریکای جهان خوار دارد و ایران اسلامی در مقابل خیلی از اتفاقات در عالم ایستاده است و انتظار داریم ایران پیشکسوت آزادی، آزادمنشی، پیشرفت و ترقی پررنگتر در سطح جهان شود.
فاطمی ادامه داد: به برکت امام راحل و با شجاعت و پیروزمندی رهبر عظیم شأن، ایران برای دنیا خط مشی تعیین میکند و به یک قدرت تبدیل شده است.
وی اذعان داشت: بسیاری از پیشرفتهای کشور و در استان بعد از انقلاب اسلامی قابل مقایسه با قبل نیست.
امام جمعه موقت شهرکرد در ادامه اظهار کرد: مشکلات در جامعه است و مسئولین در تلاش هستند و خبرهای اختلاس و دزدی و.. میشنویم وقتی نفرات اصلی صادقانه در تلاش هستند گویا خبری در راه است.
وی با توصیه مردم به صبر و همیاری افزود: بزرگترین توصیهها در بازار آن است که همراه هم باشیم سودجویی را کنار بگذارید و به قدر احتیاج و نیاز اکتفا کنید و منفعت دیگران را در نظر بگیرد.
فاطمی گفت: شرایطی برای گرانی هست مؤمنین نباید بی رحم باشند در این موقعیتها افرادی با ایثار و فداکاری و… در درگاه خداوند روسفید شدند.
وی با اشاره به انتخابات پیش رو اذعان داشت: اصل این نحوه رأی گیری را از مغرب زمین یاد گرفتهایم اما اخلاق آنها را نباید ما داشته باشیم و صاحبان آرا و طرفدارانشان باید شأن جمهوری اسلامی را با صداقت، رقابت سالم و حفظ آبرو افراد حفظ کنند.
امام جمعه موقت شهرکرد خطاب به نامزدهای نمایندگی خاطر نشان کرد: به یاران خود توصیه کنید آداب اسلامی را رعایت کنند و انتخابات در تراز انقلاب اسلامی به عنوان فرزندان امام راحل و مقام معظم رهبری اتفاق بیوفتد.
وی با تاکید بر گناه کبیره سقط جنین عنوان کرد: کشتن یک بچه آثار و عواقب وخیمی برای آن فرد دارد و تشکیلات جامعه پزشکی نباید اجازه انجام این کار را بدهند.
فاطمی گفت: در برخی اعلامیهها و سنگ قبرها با کمال تأسف بعضی افراد تصاویر زنان جوان را چاپ میکنند، این کار را انجام ندهید.
وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر اگر بمیرد، احلام شریعت می میرد.
وی با اشاره به سالروز ورود امام خمینی (ره) افزود: انقلاب اسلامی با ورود امام راحل به خاک ایران اسلامی به پیروزی رسید و رژیم کهن و پوسیده شاهنشاهی به زباله دان تاریخ افتاد.
امام جمعه موقت شهرکرد بیان داشت: از نظر تاریخی انقلاب اسلامی در روند گذر تاریخ تأثیرگذار بود و چه بسا اگر انقلاب اسلامی به پیروزی نرسیده بود با زیاده طلبی شوروی ایران به ایرانستان تبدیل میشد.
وی خاطر نشان کرد: زیاده طلبیهایی آمریکای جهان خوار دارد و ایران اسلامی در مقابل خیلی از اتفاقات در عالم ایستاده است و انتظار داریم ایران پیشکسوت آزادی، آزادمنشی، پیشرفت و ترقی پررنگتر در سطح جهان شود.
فاطمی ادامه داد: به برکت امام راحل و با شجاعت و پیروزمندی رهبر عظیم شأن، ایران برای دنیا خط مشی تعیین میکند و به یک قدرت تبدیل شده است.
وی اذعان داشت: بسیاری از پیشرفتهای کشور و در استان بعد از انقلاب اسلامی قابل مقایسه با قبل نیست.
امام جمعه موقت شهرکرد در ادامه اظهار کرد: مشکلات در جامعه است و مسئولین در تلاش هستند و خبرهای اختلاس و دزدی و.. میشنویم وقتی نفرات اصلی صادقانه در تلاش هستند گویا خبری در راه است.
وی با توصیه مردم به صبر و همیاری افزود: بزرگترین توصیهها در بازار آن است که همراه هم باشیم سودجویی را کنار بگذارید و به قدر احتیاج و نیاز اکتفا کنید و منفعت دیگران را در نظر بگیرد.
فاطمی گفت: شرایطی برای گرانی هست مؤمنین نباید بی رحم باشند در این موقعیتها افرادی با ایثار و فداکاری و… در درگاه خداوند روسفید شدند.
وی با اشاره به انتخابات پیش رو اذعان داشت: اصل این نحوه رأی گیری را از مغرب زمین یاد گرفتهایم اما اخلاق آنها را نباید ما داشته باشیم و صاحبان آرا و طرفدارانشان باید شأن جمهوری اسلامی را با صداقت، رقابت سالم و حفظ آبرو افراد حفظ کنند.
امام جمعه موقت شهرکرد خطاب به نامزدهای نمایندگی خاطر نشان کرد: به یاران خود توصیه کنید آداب اسلامی را رعایت کنند و انتخابات در تراز انقلاب اسلامی به عنوان فرزندان امام راحل و مقام معظم رهبری اتفاق بیوفتد.
وی با تاکید بر گناه کبیره سقط جنین عنوان کرد: کشتن یک بچه آثار و عواقب وخیمی برای آن فرد دارد و تشکیلات جامعه پزشکی نباید اجازه انجام این کار را بدهند.
فاطمی گفت: در برخی اعلامیهها و سنگ قبرها با کمال تأسف بعضی افراد تصاویر زنان جوان را چاپ میکنند، این کار را انجام ندهید.
وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر اگر بمیرد، احلام شریعت می میرد.
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