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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۹

امام جمعه موقت شهرکرد:

مسوولین تلاش کنند مشکلات جامعه حل شود

مسوولین تلاش کنند مشکلات جامعه حل شود

شهرکرد_امام جمعه موقت شهرکرد گفت: مشکلات زیادی در سطح جامعه وجود دارد، مسوولین نیز در تلاش برای رفع آن‌ها هستند اما باید تلاش خود را در این راستا دو چندان کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد با اشاره به فضیلت اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف به نحوه مطلوب و با جمعیت قابل توجه اجرا شد و این برنامه‌های معنوی در جامعه اسلامی و در همه جوامع و اقشار تأثیرگذار است.

وی با اشاره به سالروز ورود امام خمینی (ره) افزود: انقلاب اسلامی با ورود امام راحل به خاک ایران اسلامی به پیروزی رسید و رژیم کهن و پوسیده شاهنشاهی به زباله دان تاریخ افتاد.

امام جمعه موقت شهرکرد بیان داشت: از نظر تاریخی انقلاب اسلامی در روند گذر تاریخ تأثیرگذار بود و چه بسا اگر انقلاب اسلامی به پیروزی نرسیده بود با زیاده طلبی شوروی ایران به ایرانستان تبدیل می‌شد.

وی خاطر نشان کرد: زیاده طلبی‌هایی آمریکای جهان خوار دارد و ایران اسلامی در مقابل خیلی از اتفاقات در عالم ایستاده است و انتظار داریم ایران پیشکسوت آزادی، آزادمنشی، پیشرفت و ترقی پررنگ‌تر در سطح جهان شود.

فاطمی ادامه داد: به برکت امام راحل و با شجاعت و پیروزمندی رهبر عظیم شأن، ایران برای دنیا خط مشی تعیین می‌کند و به یک قدرت تبدیل شده است.

وی اذعان داشت: بسیاری از پیشرفت‌های کشور و در استان بعد از انقلاب اسلامی قابل مقایسه با قبل نیست.

امام جمعه موقت شهرکرد در ادامه اظهار کرد: مشکلات در جامعه است و مسئولین در تلاش هستند و خبرهای اختلاس و دزدی و.. می‌شنویم وقتی نفرات اصلی صادقانه در تلاش هستند گویا خبری در راه است.

وی با توصیه مردم به صبر و همیاری افزود: بزرگترین توصیه‌ها در بازار آن است که همراه هم باشیم سودجویی را کنار بگذارید و به قدر احتیاج و نیاز اکتفا کنید و منفعت دیگران را در نظر بگیرد.

فاطمی گفت: شرایطی برای گرانی هست مؤمنین نباید بی رحم باشند در این موقعیت‌ها افرادی با ایثار و فداکاری و… در درگاه خداوند روسفید شدند.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو اذعان داشت: اصل این نحوه رأی گیری را از مغرب زمین یاد گرفته‌ایم اما اخلاق آنها را نباید ما داشته باشیم و صاحبان آرا و طرفدارانشان باید شأن جمهوری اسلامی را با صداقت، رقابت سالم و حفظ آبرو افراد حفظ کنند.

امام جمعه موقت شهرکرد خطاب به نامزدهای نمایندگی خاطر نشان کرد: به یاران خود توصیه کنید آداب اسلامی را رعایت کنند و انتخابات در تراز انقلاب اسلامی به عنوان فرزندان امام راحل و مقام معظم رهبری اتفاق بیوفتد.

وی با تاکید بر گناه کبیره سقط جنین عنوان کرد: کشتن یک بچه آثار و عواقب وخیمی برای آن فرد دارد و تشکیلات جامعه پزشکی نباید اجازه انجام این کار را بدهند.

فاطمی گفت: در برخی اعلامیه‌ها و سنگ قبرها با کمال تأسف بعضی افراد تصاویر زنان جوان را چاپ می‌کنند، این کار را انجام ندهید.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر اگر بمیرد، احلام شریعت می میرد.
کد مطلب 6012171

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