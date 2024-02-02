به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج اظهار کرد: دهه فجر روز تجلی قدرت خداوند در قهر بر کفّار و تجلّی لطف خداوند بر مؤمنان است، لذا دهه فجر مصداق بارز ایام الله است.

وی اضافه کرد: بازدید رهبر معظم انقلاب اسلامی از نمایشگاه دست آوردهای بنگاه‌های بزرگ تولیدی، بخش خصوصی یکی از اتفاقات مهم هفته قبل بود. توجه به بنگاه‌های تولیدی و استفاده از نیروی انسانی نخبه به عنوان ثروت عظیم و تکیه گاه مطمئن و گره گشای مسائل کشور است.

امام جمعه دشتی ادامه داد: در مدار قرار گرفتن سه ماهواره ایرانی مهدا، کیوان ۲ و هاتف یک با ماهواره بر بومی سیمرغ، در فاصله یک هفته بعد از در مدار قرار گرفتن ماهواره ثریا، با وجود بیش از چهار دهه تحریم، برای آمریکایی‌ها و کشورهای غربی سخت و سنگین است.

وی افزود: این موفقیت بزرگ حاوی این پیام مهم و راهبردی است که می‌توان هم استقلال سیاسی داشت و به آمریکا و غرب وابسته نبود و از آن‌ها نترسید و هم در همه زمینه‌ها پیشرفت خیره‌کننده داشت.

زاهددوست بیان کرد: بعد از چهار ماه از آغاز طوفان الاقصی همه خبرها حکایت از شکست ذلت بار رژیم صهیونیستی و حامیان آن‌ها و نشان از پیروزی و موفقیت گروه‌های مقاومت و مردم مظلوم غزه است.

وی افزود: امروز رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی در حال ادامه حیات است و به زودی شاهد مرگ این رژیم پلید خواهیم بود و رو سیاهی برای کسانی می‌ماند که حامی این رژیم بودند.

امام جمعه دشتی گفت: دادگاه لاهه بعداز شکایت جوانمردانه آفریقای جنوبی حکم به نفع غزه و به نسل کشی اسرائیل داد که فضاحت، شکست و رسوایی تاریخی برای آنهاست. امروز جبهه مقاومت در یمن، لبنان و عراق در اوج قدرت و عزتند.

وی اضافه کرد: نظم نوین جهانی با حضور همه ملت‌های آزادی خواه و با محوریت ایران اسلامی در حال تحقق است، و تحقق وعده امام مستضعفین، امام روح الله بسیار نزدیک و نزدیک است که فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و ما آمریکا را زیر پای خود له خواهیم کرد.

زاهددوست خاطرنشان کرد: ملت ایران سال‌ها است با انواع دشمنی‌ها و بغض آمریکا و دشمنان اسلام دست و پنجه نرم می‌کند، و دشمن را در همه صحنه ناکام گذاشته است.

وی گفت: آخرین حربه دشمنان تلاش بی وقفه در جهت ناامید کردن مردم از آینده نظام اسلامی و دلسرد کردن از حضور در صحنه انتخابات است اما به عنایت الهی ملت ایران اراده کرده همچنان که در ۴۵ سال گذشته دشمن را میدان‌ها و صحنه‌های مختلف مأیوس کرده، با حضور باشکوه خود در انتخابات ۱۱ اسفند هم دشمن را نامید و زمین گیر کند.