بیداری اسلامی در منطقه ثمره انقلاب ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام تقی روحانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر آبیک اظهار کرد: بهترین هجرت‌ها هجرت از گناهان به سوی حسنات است و باید از این فرصت باقی مانده ماه رجب برای کسب تقوا و زادو توسه برداشتن برای آخرت استفاده کنیم.

امام جمعه شهرستان آبیک در ادامه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود و با شعار الله اکبر آغاز شد و دشمن نیز بر همین اساس فرهنگ ما را هدف گرفته است.

وی تاکید کرد: یکی از ارکان انقلاب ما خانواده است و دشمن صریح اعلام کرده که برنامه و راهبرد دارد تا نظام خانواده را در ایران متلاشی کند.

حجت الاسلام روحانی تصریح کرد: دشمن می‌خواهد با ابتذال و بی بندوباری و اعتیاد همان کاری که در اندلس کرد را با ایران بکند و یکی از راهبردهای اساسی آن ماهواره است تا غیرت دینی و ایرانی را از مردم گرفته و با تبلیغ و ترغیب بر برداشت روسری غیرت دینی و ملی ما را هدف قرار داده است.

امام جمعه شهرستان آبیک به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و نقش ایمان به خدا، امام و مردم اشاره و خاطر نشان کرد: خداوند به برکت امام خمینی این مرد الهی از اسلام و قرآن حفاظت کرد و به عنوان یک ذخیره الهی در عصر غیبت امام زمان (عج) غبار از چهره دین زدود و ندای اسلام ناب محمدی را به گوش جهانیان رسانید.

حجت الاسلام روحانی با بیان اینکه امام به مردم عشق می‌ورزید و این را در وصیتنامه اش می‌توان به خوبی مشاهده کرد، تصریح کرد: امام (ره) بدون امت نمی‌شود و امت بدون امام (ره) نیز راه به جایی نخواهد برد.

وی افزود: آن زمان مردم از امام اطاعت کردند و رژیم طاغوت نتوانست هیچ غلطی بکند و امت باوفای ایران در تاریخ بی نظیر هستند و محکم در پای این انقلاب ایستاده‌اند.

خطیب جمعه آبیک در پایان اظهار کرد: علی رغم مشکلاتی که وحود دارد اما این انقلاب دستاوردهای بسیاری داشته که نباید فقط نیمه خالی لیوان دیده شود و خدمات زیادی به مردم شده است و در بخش جهانی نیز بیداری اسلامی و شکست‌های پی در پی سلطه استکباری در جهان از ثمرات انقلاب است که نمونه آن را در غزه می‌بینیم که اسرائیل و آمریکا و تمام مکتب سلطه را شکست داده و این همان مکتب اسلام است.