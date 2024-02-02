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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۸

امام جمعه فریدن:

مردم مسئول دلسوز و جهادی می‌خواهند

مردم مسئول دلسوز و جهادی می‌خواهند

فریدن - امام جمعه شهرستان فریدن گفت: مسئولان برای حمایت از کارآفرینان باید زمینه کار را برای آنها فراهم کنند. مردم مسئول دلسوز می‌خواهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شجاع الدین ابطحی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فریدن ضمن دعوت نمازگزاران و مردم به رعایت تقوا اظهار داشت: مواظب باشید دنیا شما را فریب ندهد. کسانی که وابسته و دلبسته زندگی دنیا شدند و فریب دنیا را خوردند بدانند که اموال دنیا برای کسی ماندنی نیست.

ابطحی با اشاره به فرارسیدن روز فن آوری فضایی گفت: به برکت انقلاب اسلامی این صنعت به اوج پیشرفت خود رسیده است و این پیشرفت سیلی محکمی به کشورهای مستکبر غرب بود.

امام جمعه شهرستان فریدن با اشاره به حضور جوانان و نوجوان در مراسم اعتکاف امسال در شهرستان گفت: کارهای فرهنگی مفید از جمله مراسم اعتکاف راهی برای جلوگیری از تهاجم فرهنگی است.

وی افزود: برای پیشرفت شهرستان ابتدا باید ضعف‌ها را بپذیریم و به دنبال حل مشکل باشیم و برای پیشرفت باید انگیزه و روحیه جهادی و انقلابی داشته باشیم.

ابطحی تاکید کرد: مسئول باید با مردم احساس همدردی کند و دلسوز مردم باشد و همکاری لازم را با کار آفرینان و تولید کنندگان داشته باشد.

امام جمعه شهرستان با اشاره به بیکاری جوانان شهرستان و مهاجرت و حاشیه نشینی آنها در شهرهای دیگر گفت: مردم مسئول دلسوزی می‌خواهند که جهادی عمل کند. زمینه را برای تولید کنندگان و کار آفرینان در شهرستان داشته باشید و به آنها فرصت کار بدهید اما در صورت عدم رعایت قوانین اداری امتیاز را از تولید کنندگان بگیرید.

کد مطلب 6012201

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