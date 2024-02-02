به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شجاع الدین ابطحی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فریدن ضمن دعوت نمازگزاران و مردم به رعایت تقوا اظهار داشت: مواظب باشید دنیا شما را فریب ندهد. کسانی که وابسته و دلبسته زندگی دنیا شدند و فریب دنیا را خوردند بدانند که اموال دنیا برای کسی ماندنی نیست.

ابطحی با اشاره به فرارسیدن روز فن آوری فضایی گفت: به برکت انقلاب اسلامی این صنعت به اوج پیشرفت خود رسیده است و این پیشرفت سیلی محکمی به کشورهای مستکبر غرب بود.

امام جمعه شهرستان فریدن با اشاره به حضور جوانان و نوجوان در مراسم اعتکاف امسال در شهرستان گفت: کارهای فرهنگی مفید از جمله مراسم اعتکاف راهی برای جلوگیری از تهاجم فرهنگی است.

وی افزود: برای پیشرفت شهرستان ابتدا باید ضعف‌ها را بپذیریم و به دنبال حل مشکل باشیم و برای پیشرفت باید انگیزه و روحیه جهادی و انقلابی داشته باشیم.

ابطحی تاکید کرد: مسئول باید با مردم احساس همدردی کند و دلسوز مردم باشد و همکاری لازم را با کار آفرینان و تولید کنندگان داشته باشد.

امام جمعه شهرستان با اشاره به بیکاری جوانان شهرستان و مهاجرت و حاشیه نشینی آنها در شهرهای دیگر گفت: مردم مسئول دلسوزی می‌خواهند که جهادی عمل کند. زمینه را برای تولید کنندگان و کار آفرینان در شهرستان داشته باشید و به آنها فرصت کار بدهید اما در صورت عدم رعایت قوانین اداری امتیاز را از تولید کنندگان بگیرید.